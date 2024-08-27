快訊

中國西太平洋軍演花費153億美元 強化控制第一島鏈

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰濱海龍風電意外兩樣情 有人鬼門關救回、有人仍昏迷家屬考慮器捐

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，已造成1人死亡，而送往鹿港基督教醫院的38歲賴姓工人昏迷指數依舊是3分，家屬考慮器捐，賴男已於今日下午轉至總院彰基醫學中心進行器捐評估。

濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日因安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，造成17人因吸入受傷等送醫，其中劉姓、呂姓、賴姓及簡姓等4人送醫時原已無呼吸心跳，經搶救後，恢復生命跡象，但在台中梧棲童綜合醫院救治的19歲簡姓工人經多日治療，昨晚仍宣告不治。

而送到彰化鹿基治療的38歲賴姓工人到院時也無呼吸心跳，搶救後昏迷指數仍只有3分，因無顯著進步，家屬有考慮器捐，單身的賴男於今日下午1時已自鹿基轉至彰基醫學中心進行器捐評估。

而在彰濱秀傳醫院醫治的24歲呂姓病患原本已失去生命跡象，經搶救後，恢復呼吸心跳，昏迷指數原本3，並高燒40度，經用氧氣、和冰毯機治療後，隔天昏迷指數提升到9分，並拔氣管內管，22日即已清醒，在加護病房治療觀察，經治療7日後，昨天已出院，家人對於院方將他從鬼門關搶救回來，相當感謝。

不過彰濱秀傳收治另一名58歲劉男經搶救後雖恢復生命跡象，目前昏迷指數仍只有3，瞳孔對光沒反應，使用氧氣40%，升壓劑有調降，連續性腎臟替代治療洗腎中。

海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房20日發生鋼瓶內二氧化碳外洩，造成嚴重傷亡。本報資料照／記者黃仲裕攝影
海龍離岸風電鹿港廠陸域降壓站機房20日發生鋼瓶內二氧化碳外洩，造成嚴重傷亡。本報資料照／記者黃仲裕攝影
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩，其中一人已死亡，而送往鹿港基督教醫院的38歲賴姓工人昏迷指數依舊是3分，家屬考慮器捐。圖／取自爆廢公社
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩，其中一人已死亡，而送往鹿港基督教醫院的38歲賴姓工人昏迷指數依舊是3分，家屬考慮器捐。圖／取自爆廢公社

工人 工安 彰化 離岸風電

延伸閱讀

彭博：台灣風電資金流醞釀獨特套利機會 利率交換差距擴至五年來最大

海龍離岸風電意外19歲男不治 東元：負起應負責任

彰濱海龍風電意外4命危 1死1出院另2人仍昏迷中

歐盟狀告WTO 經濟部：風電選商研議撤除國產化

相關新聞

中油高廠台積電擴廠用地見未爆彈 軍方鑑定結果出爐

中油公司高雄煉油廠關廠廠區，正有台積電建廠中，昨天高雄市政府工務局委託整地的包商，在未來台積電擴廠用地，發現1枚未爆彈，...

台2線貨櫃車180度翻覆…板架衝出護欄 司機酒測值0

王姓男子今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經新北市貢寮區澳底路段時，疑機械故障失控，撞上路旁護欄後，板架衝出道路，整輛車1...

新北無業男迴轉壽司店吃霸王餐 躲查緝竟買10面假車牌

新北市1名38歲諸姓男子上月至迴轉壽司店用餐，狂吃1100元餐點後趁店員不注意落跑。新店警方接獲店家報案調閱監視器，發現...

跑酷還是被鬼追？男子遇警盤查跳進鐵軌一路飛奔仍被逮

台中市大甲警分局員警今天在大甲區發現涉嫌偷娃娃機店許姓男子，他見員警接近時，竟翻過大甲火車站圍籬，在鐵軌旁一路狂奔，最後...

花蓮某育幼院遭爆綑綁、虐童、餵餿水 縣府：已依法辦理

花蓮新城鄉某育幼院被爆出發生多起對兒童不當對待事件，甚至有過動傾向的孩童遭綑綁、限制上廁所等，人本教育基金會今天與民進黨...

怪手墜樓釀1死…北市國小拆校舍最快9月復工 未來統一採地面作業

北市信義區福德國小日前拆除舊校舍工程時發生工安意外，導致1死1傷。工程被勒令停工，但開學在即，家長擔心是否影響學生安全，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。