彰濱海龍風電意外兩樣情 有人鬼門關救回、有人仍昏迷家屬考慮器捐

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，已造成1人死亡，而送往鹿港基督教醫院的38歲賴姓工人昏迷指數依舊是3分，家屬考慮器捐，賴男已於今日下午轉至總院彰基醫學中心進行器捐評估。

濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日因安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，造成17人因吸入受傷等送醫，其中劉姓、呂姓、賴姓及簡姓等4人送醫時原已無呼吸心跳，經搶救後，恢復生命跡象，但在台中梧棲童綜合醫院救治的19歲簡姓工人經多日治療，昨晚仍宣告不治。

而送到彰化鹿基治療的38歲賴姓工人到院時也無呼吸心跳，搶救後昏迷指數仍只有3分，因無顯著進步，家屬有考慮器捐，單身的賴男於今日下午1時已自鹿基轉至彰基醫學中心進行器捐評估。

而在彰濱秀傳醫院醫治的24歲呂姓病患原本已失去生命跡象，經搶救後，恢復呼吸心跳，昏迷指數原本3，並高燒40度，經用氧氣、和冰毯機治療後，隔天昏迷指數提升到9分，並拔氣管內管，22日即已清醒，在加護病房治療觀察，經治療7日後，昨天已出院，家人對於院方將他從鬼門關搶救回來，相當感謝。