聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰濱海龍風電意外兩樣情 有人鬼門關救回、有人仍昏迷家屬考慮器捐
彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，已造成1人死亡，而送往鹿港基督教醫院的38歲賴姓工人昏迷指數依舊是3分，家屬考慮器捐，賴男已於今日下午轉至總院彰基醫學中心進行器捐評估。
濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日因安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，造成17人因吸入受傷等送醫，其中劉姓、呂姓、賴姓及簡姓等4人送醫時原已無呼吸心跳，經搶救後，恢復生命跡象，但在台中梧棲童綜合醫院救治的19歲簡姓工人經多日治療，昨晚仍宣告不治。
而送到彰化鹿基治療的38歲賴姓工人到院時也無呼吸心跳，搶救後昏迷指數仍只有3分，因無顯著進步，家屬有考慮器捐，單身的賴男於今日下午1時已自鹿基轉至彰基醫學中心進行器捐評估。
而在彰濱秀傳醫院醫治的24歲呂姓病患原本已失去生命跡象，經搶救後，恢復呼吸心跳，昏迷指數原本3，並高燒40度，經用氧氣、和冰毯機治療後，隔天昏迷指數提升到9分，並拔氣管內管，22日即已清醒，在加護病房治療觀察，經治療7日後，昨天已出院，家人對於院方將他從鬼門關搶救回來，相當感謝。
不過彰濱秀傳收治另一名58歲劉男經搶救後雖恢復生命跡象，目前昏迷指數仍只有3，瞳孔對光沒反應，使用氧氣40%，升壓劑有調降，連續性腎臟替代治療洗腎中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言