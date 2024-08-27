機車闖入國道一路南下挨撞 國1頭份路段一度回堵3公里
苗栗縣一名張姓男子，今天中午11點多騎機車闖上高速公路一路南下，在國道1號南下114公里處，因變換車道，在中線車道與後方1輛小貨車發生碰撞，當場人車倒地，騎士倒臥在中線車道，命大僅受輕傷，但事故一度造成車流回堵3公里，目前已排除，相關肇責由國道警方調查中。
據了解，張姓男子騎機車由頭份交流道南向入口匝道誤闖進入國道，之後因變換車道不當，遭後方行駛於中線車道的小貨車撞上，張男手、腳及嘴部多處擦傷，被送往衛生福利部苗栗醫院診治。現場張男倒在中線車道，機車橫倒外線車道，後方車流只剩內線車道可通行，因此造成嚴重回堵。
國道警方表示，事故雙方酒測值均為0，現場於12點左右排除，全線恢復通車，後續由將依規定處理，同時將檢視相關事證，若張男涉及公共危險罪，再依法究辦。
國道警方也呼籲用路人應遵守標誌標線指示行駛，機車騎士誤闖國道將依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3000元以上至6000 元以下罰鍰；另駕駛人開車務必遵守行車安全規定，隨時注意車前狀況以防突發狀況發生，確保自身及其他車輛安全。
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