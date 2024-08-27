影／台中男以為被通緝…裸身翻進大甲車站跑鐵軌被逮

鐵路警察局大甲所在今早發現，許姓男子赤裸上身跑進大甲車站的鐵軌，過程被旅客拍下，上傳網路社群，警方喝令制止後，將許男帶回詢問，許男辯稱，誤以為遭到通緝，才會看到警方後棄車徒步逃逸。警方調查，許無遭通緝，但已違反鐵路法，將函請交通部裁罰。

鐵路警察局台中分局大甲所在今日9時許執勤時，發現許姓男子（40歲）從台鐵大甲車站外圍牆，翻越至車站內軌道，跨越軌道往第二月台方向跑，警員發現後大聲喝令制止，而當時大甲警分局員警也在鐵路圍牆外追趕。

許男落網後辯稱，誤以為自己遭通緝，所以才會棄車逃逸拒絕盤查，翻越鐵路圍牆進入軌道區躲避。

鐵路警察局台中分局、台中市大甲警分局調查，確認許男無遭通緝，也暫查無涉及其他刑案，先依違反鐵路法，函請交通部裁處。