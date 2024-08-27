新北市八里區噪音車頻繁炸街 9月起加強稽查取締
新北市八里地區上周六深夜出現噪音車成群結隊炸街擾民，警方獲報發動攔截逮到8輛改裝機車，開出6張違規罰單並通報環保局裁處。蘆洲警分局接著連續2天擴大攔檢百餘輛汽機車，再開出43張交通罰單，9月起全面加強稽查取締。
24日深夜11時許，八里區龍米路、中山路出現機車成群結隊呼嘯而過，民眾隨即報警，也有人在臉書社團貼文描述「遇到一大群飆車族，約有十幾台改裝車，都騎很快，整條路上都狂按喇叭，我載小孩還被逼車，真的很危險⋯ 八里長時間都有飆車族的問題⋯希望真的可以好好想想辦法。」
當時蘆洲警分局立即派遣八里分駐所、龍源和成州派出所、交通分隊警力趕往查處，陸續攔到8輛改裝機車，騎士都是20出頭歲年輕人，從淡水出發過關渡橋到八里遊蕩，最後開出4張闖紅燈、1張行駛禁行機車道、1張無照駕駛罰單，涉嫌違規改裝排氣管通報環保局複檢裁處。
警方接著於25、26日凌晨，擴大於各路段設立攔檢點加強盤查，共攔查百餘輛汽、機車，告發未戴安全帽1張、無照駕駛2張、闖紅燈15張、行駛禁行機車道16張、機車違規行駛自行車道8張、不依規定駛入來車道1張，總計43張交通違規罰單，其中12輛涉嫌改裝噪音車通報給環保局裁處。
蘆洲警分局指出，改裝噪音車炸街、危險駕駛令民眾深惡痛絕，警方每月都會不定期與環保局、監理站等單位執行聯合稽查，專案勤務之外若接獲檢舉也會機動查處，今年通報給環保局確定開罰的噪音車已有1949件，9月起將增加八里區龍米路沿線聯合稽查取締次數。
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