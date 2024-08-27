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錄取率僅8％ 烏日偵查佐苦讀3年考上刑事3等特考

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中警局烏日分局偵查隊偵查佐李旺青平日勤務繁重，屢破詐欺集團案件，常日夜顛倒，他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀3年，高中刑事警察三等特考，未來經10個月受訓，可擢升2線1星的巡官。烏日警分局長尤啓南昨貼紅榜祝賀、致贈紀念品，並期許李將豐富刑事經驗傳承下去。

李旺青是警專32期，2015年警專畢業後，分發到台中，擔任8年制服警察，因對辦案有興趣，轉考偵查佐，成功踏入刑事偵查工作，屢破詐欺集團案件，績效斐然。

烏日警分局說，李旺青平日的勤業務量相當繁重，常日夜顛倒，他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀3年，今年能高中金榜，同事都替他感到開心。

烏日警分局長尤啓南說，今年刑事警察三等特考有425人到考，錄取34人，錄取率僅8％，競爭激烈。李旺青埋首苦讀3年，終能脫穎而出，考上巡官，實屬不易，外勤單位工作時間日夜顛倒下還能苦讀上榜，同仁都感到與有榮焉。

台中警局烏日分局偵查佐李旺青（右）高中刑事警察三等特考，烏日警分局長尤啓南（左）貼紅榜祝賀。圖／警方提供
台中警局烏日分局偵查佐李旺青（右）高中刑事警察三等特考，烏日警分局長尤啓南（左）貼紅榜祝賀。圖／警方提供
台中警局烏日分局偵查佐李旺青（中）高中刑事警察三等特考，烏日警分局長尤啓南（左二）和同事都來祝賀。圖／警方提供
台中警局烏日分局偵查佐李旺青（中）高中刑事警察三等特考，烏日警分局長尤啓南（左二）和同事都來祝賀。圖／警方提供

制服 詐欺 警察

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