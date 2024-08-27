錄取率僅8％ 烏日偵查佐苦讀3年考上刑事3等特考
台中警局烏日分局偵查隊偵查佐李旺青平日勤務繁重，屢破詐欺集團案件，常日夜顛倒，他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀3年，高中刑事警察三等特考，未來經10個月受訓，可擢升2線1星的巡官。烏日警分局長尤啓南昨貼紅榜祝賀、致贈紀念品，並期許李將豐富刑事經驗傳承下去。
李旺青是警專32期，2015年警專畢業後，分發到台中，擔任8年制服警察，因對辦案有興趣，轉考偵查佐，成功踏入刑事偵查工作，屢破詐欺集團案件，績效斐然。
烏日警分局說，李旺青平日的勤業務量相當繁重，常日夜顛倒，他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀3年，今年能高中金榜，同事都替他感到開心。
烏日警分局長尤啓南說，今年刑事警察三等特考有425人到考，錄取34人，錄取率僅8％，競爭激烈。李旺青埋首苦讀3年，終能脫穎而出，考上巡官，實屬不易，外勤單位工作時間日夜顛倒下還能苦讀上榜，同仁都感到與有榮焉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言