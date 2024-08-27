錄取率僅8％ 烏日偵查佐苦讀3年考上刑事3等特考

台中警局烏日分局偵查隊偵查佐李旺青平日勤務繁重，屢破詐欺集團案件，常日夜顛倒，他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀3年，高中刑事警察三等特考，未來經10個月受訓，可擢升2線1星的巡官。烏日警分局長尤啓南昨貼紅榜祝賀、致贈紀念品，並期許李將豐富刑事經驗傳承下去。

李旺青是警專32期，2015年警專畢業後，分發到台中，擔任8年制服警察，因對辦案有興趣，轉考偵查佐，成功踏入刑事偵查工作，屢破詐欺集團案件，績效斐然。

烏日警分局說，李旺青平日的勤業務量相當繁重，常日夜顛倒，他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀3年，今年能高中金榜，同事都替他感到開心。