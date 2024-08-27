失智8旬長者山區迷路幸身上有GPS定位 警方及時尋獲
台南新化區一名80多歲獨居老人昨天早上離家不知去向，日照中心人員前往載送時發現通知家屬，家屬查詢老人身上的GPS衛星定位器，發現人在知義派出所附近，立即請求協尋。員警詢問特徵後立即到附近山區找人，在南169線約3公里處尋獲。警方呼籲家中有疑似失智長輩民眾，最好能夠在其身上或衣物安裝GPS定位，費用不大，卻較能在發生意外前找到人。
知義派出所副所長黃文智表示，昨天接獲電話問年籍資料及特徵後立即外出找尋，老人發現時因失智語意不詳，言語溝通有難度，但看起來身體狀況無大礙，經安撫情緒後載回派出所休息並提供飲食讓老翁解飢並通知家屬及日照中心載回照護，家屬對於警方為民服務精神表達萬分感謝。
新化分局長蘇有義表示，肯定執勤員警展現視民如親的精神，儘速協助迷途長者找到回家的路，平安與家人團圓。呼籲家中有失智、年長或身障等有走失之虞者可購買GPS定位器配戴，以利走失後儘速尋獲並在最短時間通知家人。
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