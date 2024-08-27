高雄男罵女公車司機瘋女人 法官：衝突附帶攻擊不算公然侮辱
高雄王姓男子搭公車時在車內橫桿趴睡，公車女司機擔心王男發生意外，好言相勸制止，卻被王男怒吼「不然妳是邀我去妳床上睡嗎？」、「妳要脫褲給我Ｘ嗎？」女司機隨後停車報警，又被王男辱罵「消渣某」，高雄地院審理後，認為不構成侮辱，判王男無罪。
判決指出，王男2021年12月25日中午搭乘公車，在車上小睡片刻，公車女司機見狀提醒王男別在橫桿上趴睡，沒料王卻朝女司機辱罵，女方回擊王男「你現在要在車上惹事就對了？」王又回稱「你要脫褲給我Ｘ嗎？」
女司機擔心繼續讓王男在車上有安全疑慮，隨即停車請車內乘客換車，並同步報警，王見女司機報警，不顧車上還有其他乘客，又朝女司機開罵「靠北呀」、「消渣某」，氣得女司機對王男提告公然侮辱，檢方調查後，將王男提起公訴。
高雄地院審理時，王男辯稱他沒有講過這些話，公車監視器影像內的那個人也不是他，律師也幫他辯解，稱「靠北呀」、「消渣某」屬於附帶言語攻擊，並沒有貶低司機意思。
法院審理時，法官調閱公車監視器畫面，王男當時在車上確實朝女司機說出上述對話，不過，「消渣某」一詞，雖含有輕蔑對方人格特徵之意，但審酌王男表意脈絡，應是衝突中偶然傷及女司機，並非刻意貶損她的名譽。
法官認為，就故意公然貶損他人名譽而言，要考量對方是否有意直接針對名譽攻擊，如果只是衝突過程中失言、附帶傷害對方，縱使用詞粗俗不得體，如果不是反覆、持續出現，並不具有故意貶損人格之意，認定王不構成侮辱，判他無罪。
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