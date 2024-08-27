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苗62線3小時內2度落石砸車傷人 受傷廚師提國賠縣府要賠131萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣泰安重要聯絡道路苗62線於前年3月24日春雨，3個多小時兩度落石，第二次造成休旅車駕駛林姓廚師部分截指等傷害，訴請國家賠償，一審法官認定縣府沒有採取緊急應變措施，有公共設施管理欠缺的責任，最近判賠131萬多元。

縣府以春雨前一天下了50多毫米，不可抗力因素造成落石，且路段設有「注意落石」、「易落石路段，請小心駕駛」等警告標誌，也有裝設護欄、邊坡護欄等防護措施，沿路設置許多警告標誌及防護措施，一審敗訴後，縣府工務處指出，剛收到判決書，正研究內容中。

判決書指出，苗62線6公里處3月24日下午1點15分落石，砸中一輛遊覽車，車窗遭擊破，1名乘客遭玻璃劃傷臉部、耳部、眼睛，林姓廚師當天下午4點50分駕駛休旅車，遭落石擊穿擋風玻璃，造成林右手壓砸傷併指骨外傷性部分截指，及中指近段指骨開放性骨折併中指伸指肌腱損傷，左手壓砸傷併側食指近段指骨和第2掌骨開放性骨折併食指伸指肌腱損傷、左側膝部擦挫傷等傷害。

林姓廚師主張台62線鄰近路段多次發生落石擊傷用路人事件，前年3月24日發生第一件遊覽車事故後，直到第二件事故才管制車輛改道行駛，縣府管理應有欠缺，他因此事故手指截肢，疼痛難耐，且手指無力，無法再從事餐飲業工作，無法自行駕車外出，還須配偶協助穿衣，縣府應負國家賠償責任。

法官調查，前年3月24日苗62線案發路段，兩件事故間縣府未至現場勘查，並採取緊急應變處置或措施，至林姓廚師受有傷害及車輛受損，二者間具有相當因果關係，縣府應賠償醫療費用1萬8220元、就醫交通費2萬1225元、無法工作之損失7萬9200元、看護費用20萬1600元、勞動力減損20萬8186元、車輛財物損失54萬元、精神慰撫金25萬元，共131萬8431元，並計法定利息。

縣府指出，苗62線山壁高聳，遇雨容易發生落石坍方等危害，2.1公里與6.2公里去年已布設邊坡即時監控系統，並持續爭取增設中，另，研提苗62線危險路段道路邊坡管理分析改善評估計畫，向公路局爭取2000多萬元辦理。

林姓廚師前年3月24日在苗62線遭落石擊中車毀人傷，一審判縣府國賠131萬多元。圖／民眾提供
林姓廚師前年3月24日在苗62線遭落石擊中車毀人傷，一審判縣府國賠131萬多元。圖／民眾提供
林姓廚師前年3月24日在苗62線遭落石擊中車毀人傷，一審判縣府國賠131萬多元。圖／民眾提供
林姓廚師前年3月24日在苗62線遭落石擊中車毀人傷，一審判縣府國賠131萬多元。圖／民眾提供

國賠 標誌 苗栗縣 落石

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