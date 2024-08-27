快訊

房市飛來黑天鵝？指標浮現死亡交叉 Q4是多空決戰點

喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8/25消費者全額退款

快訊／頭城搶孤破局！退賽7隊遭除名 將尋找替補參賽隊伍

彰濱海龍風電意外4命危 1死1出院另2人仍昏迷中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人輕重傷，4人命危送醫，在彰濱秀傳醫院的24歲呂姓病患原本已無呼吸心跳，經搶救及多日治療後，昨天已出院，在彰濱秀傳另一名劉姓工人、和在鹿基的賴姓工人都還昏迷中。

濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日因安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，造成17人因吸入受傷等送醫，其中劉姓、呂姓、賴姓及簡姓等4人送醫時原已無呼吸心跳，經搶救後，恢復生命跡象，持續治療，但在台中梧棲童綜合醫院救治的19歲簡姓工人經多日治療，昨晚仍宣告不治。

彰濱秀傳醫院表示，原本失去生命跡象的24歲呂男經搶救後，恢復呼吸心跳，但昏迷指數原本3，並高燒40度，經用氧氣、和冰毯機治療後，隔天昏迷指數提升到9分，並拔氣管內管，22日即已清醒，但反應比較慢，在加護病房治療觀察，經治療7日後，昨天已出院，家人對於院方將他從鬼門關搶救回來，相當感謝。

至於彰濱秀傳收治另一名58歲劉男到院時已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，目前昏迷指數仍只有3，瞳孔對光沒反應，使用氧氣40%，升壓劑有調降，連續性腎臟替代治療洗腎中。

而在彰化在鹿基治療的38歲賴姓工人到院時也無呼吸心跳，搶救後目前昏迷指數仍只有3分。

彰濱海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩，造成17人受傷，其中已一人死亡，二人仍昏迷中。圖／取自爆廢公社
彰濱海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩，造成17人受傷，其中已一人死亡，二人仍昏迷中。圖／取自爆廢公社

工人 工安 彰化 離岸風電

延伸閱讀

歐盟狀告WTO 經濟部：風電選商研議撤除國產化

風電選商研議撤除國產化 打開市場陸零件恐傾銷

風電選商研議撤除國產化 業界：攜手國際...優勢互補

彰濱海龍風電二氧化碳外洩意外釀4命危 24歲工人醒了

相關新聞

彰濱海龍風電意外4命危 1死1出院另2人仍昏迷中

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人輕重傷，4人命危送醫，在彰濱秀傳醫院的2...

高雄男罵女公車司機瘋女人 法官：衝突附帶攻擊不算公然侮辱

高雄王姓男子搭公車時在車內橫桿趴睡，公車女司機擔心王男發生意外，好言相勸制止，卻被王男怒吼「不然妳是邀我去妳床上睡嗎？」...

苗62線3小時內2度落石砸車傷人 受傷廚師提國賠縣府要賠131萬

苗栗縣泰安重要聯絡道路苗62線於前年3月24日春雨，3個多小時兩度落石，第二次造成休旅車駕駛林姓廚師部分截指等傷害，訴請...

中壢詐欺通緝犯掛變造車牌上路 遭警識破罪加一條

28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有...

女網友介紹投資泰達幣 七旬老翁險被騙100萬元

77歲邱姓老翁經由網路社群軟體，認識女網友「雅萱」，兩人相談甚歡下進一步互加Line好友，「雅萱」還向邱推銷匯率較一般虛...

妙齡女車牌遭吊扣向友訴苦 友網購假車牌供使用吃官司

高雄陳姓女子的轎車牌照遭吊扣，她向朋友訴苦，朋友楊姓男子見網路有人販賣牌照，便購買「假牌照」供陳女使用。昨晚陳女遇警方攔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。