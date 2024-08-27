彰濱海龍風電意外4命危 1死1出院另2人仍昏迷中
彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人輕重傷，4人命危送醫，在彰濱秀傳醫院的24歲呂姓病患原本已無呼吸心跳，經搶救及多日治療後，昨天已出院，在彰濱秀傳另一名劉姓工人、和在鹿基的賴姓工人都還昏迷中。
濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日因安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，造成17人因吸入受傷等送醫，其中劉姓、呂姓、賴姓及簡姓等4人送醫時原已無呼吸心跳，經搶救後，恢復生命跡象，持續治療，但在台中梧棲童綜合醫院救治的19歲簡姓工人經多日治療，昨晚仍宣告不治。
彰濱秀傳醫院表示，原本失去生命跡象的24歲呂男經搶救後，恢復呼吸心跳，但昏迷指數原本3，並高燒40度，經用氧氣、和冰毯機治療後，隔天昏迷指數提升到9分，並拔氣管內管，22日即已清醒，但反應比較慢，在加護病房治療觀察，經治療7日後，昨天已出院，家人對於院方將他從鬼門關搶救回來，相當感謝。
至於彰濱秀傳收治另一名58歲劉男到院時已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，目前昏迷指數仍只有3，瞳孔對光沒反應，使用氧氣40%，升壓劑有調降，連續性腎臟替代治療洗腎中。
而在彰化在鹿基治療的38歲賴姓工人到院時也無呼吸心跳，搶救後目前昏迷指數仍只有3分。
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