中壢詐欺通緝犯掛變造車牌上路 遭警識破罪加一條

28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有詐欺通緝身分，因此才上網買變造車牌躲避追查，不過仍遭識破，警方依偽造文書罪逮捕移送桃園地檢署偵辦。

張男昨中午12時許行駛於中壢民權路四段與永園路口時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，有車輛疑似懸掛變造車牌，員警發現該變造車牌與車輛原車牌號碼不同，立即攔查。

青埔派出所員警發現，張男有詐欺通緝身分，想藉由變造車牌躲過追查，怎料難逃AI巡防系統電眼，當場直接被警方識破，依偽造文書罪逮捕移送桃園地檢署偵辦。