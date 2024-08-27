中壢詐欺通緝犯掛變造車牌上路 遭警識破罪加一條
28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有詐欺通緝身分，因此才上網買變造車牌躲避追查，不過仍遭識破，警方依偽造文書罪逮捕移送桃園地檢署偵辦。
張男昨中午12時許行駛於中壢民權路四段與永園路口時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，有車輛疑似懸掛變造車牌，員警發現該變造車牌與車輛原車牌號碼不同，立即攔查。
青埔派出所員警發現，張男有詐欺通緝身分，想藉由變造車牌躲過追查，怎料難逃AI巡防系統電眼，當場直接被警方識破，依偽造文書罪逮捕移送桃園地檢署偵辦。
中壢警分局表示，車輛號牌是具有公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，最重可處1萬800元罰鍰，呼籲民眾不要以為使用偽造車牌可以逃避警方查緝，桃園市已經完整建置「AI巡守防護網」，勿心存僥倖、以身試法，後果得不償失。
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