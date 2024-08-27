快訊

房市飛來黑天鵝？指標浮現死亡交叉 Q4是多空決戰點

喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8/25消費者全額退款

快訊／頭城搶孤破局！退賽7隊遭除名 將尋找替補參賽隊伍

中壢詐欺通緝犯掛變造車牌上路 遭警識破罪加一條

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有詐欺通緝身分，因此才上網買變造車牌躲避追查，不過仍遭識破，警方依偽造文書罪逮捕移送桃園地檢署偵辦。

張男昨中午12時許行駛於中壢民權路四段與永園路口時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，有車輛疑似懸掛變造車牌，員警發現該變造車牌與車輛原車牌號碼不同，立即攔查。

青埔派出所員警發現，張男有詐欺通緝身分，想藉由變造車牌躲過追查，怎料難逃AI巡防系統電眼，當場直接被警方識破，依偽造文書罪逮捕移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局表示，車輛號牌是具有公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，最重可處1萬800元罰鍰，呼籲民眾不要以為使用偽造車牌可以逃避警方查緝，桃園市已經完整建置「AI巡守防護網」，勿心存僥倖、以身試法，後果得不償失。

28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有詐欺通緝身分，因此才上網買變造車牌躲避追查。記者翁唯真／翻攝
28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有詐欺通緝身分，因此才上網買變造車牌躲避追查。記者翁唯真／翻攝
28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有詐欺通緝身分，因此才上網買變造車牌躲避追查。記者翁唯真／翻攝
28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有詐欺通緝身分，因此才上網買變造車牌躲避追查。記者翁唯真／翻攝

中壢 桃園地檢署 通緝

延伸閱讀

鄭文燦收賄案桃園地檢署下午偵結 鄭等11人依貪汙治罪條例起訴

獅子會成員聚餐畫面曝…男子火爆翻桌害燙傷 嚇壞現場客人

有「攝」狼！中壢體育代課師躲廁所 偷拍7師生賠錢獲緩刑

他花13K買偽造車牌爽爽開 AI巡防系統逮到又吃官司

相關新聞

彰濱海龍風電意外4命危 1死1出院另2人仍昏迷中

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人輕重傷，4人命危送醫，在彰濱秀傳醫院的2...

高雄男罵女公車司機瘋女人 法官：衝突附帶攻擊不算公然侮辱

高雄王姓男子搭公車時在車內橫桿趴睡，公車女司機擔心王男發生意外，好言相勸制止，卻被王男怒吼「不然妳是邀我去妳床上睡嗎？」...

苗62線3小時內2度落石砸車傷人 受傷廚師提國賠縣府要賠131萬

苗栗縣泰安重要聯絡道路苗62線於前年3月24日春雨，3個多小時兩度落石，第二次造成休旅車駕駛林姓廚師部分截指等傷害，訴請...

中壢詐欺通緝犯掛變造車牌上路 遭警識破罪加一條

28歲的張姓男子昨開車行駛於中壢區，巡邏員警經過時，車載AI巡防系統立即發出AB車輛警報，警方立即上前攔查張男，發現張有...

女網友介紹投資泰達幣 七旬老翁險被騙100萬元

77歲邱姓老翁經由網路社群軟體，認識女網友「雅萱」，兩人相談甚歡下進一步互加Line好友，「雅萱」還向邱推銷匯率較一般虛...

妙齡女車牌遭吊扣向友訴苦 友網購假車牌供使用吃官司

高雄陳姓女子的轎車牌照遭吊扣，她向朋友訴苦，朋友楊姓男子見網路有人販賣牌照，便購買「假牌照」供陳女使用。昨晚陳女遇警方攔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。