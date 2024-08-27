女網友介紹投資泰達幣 七旬老翁險被騙100萬元
77歲邱姓老翁經由網路社群軟體，認識女網友「雅萱」，兩人相談甚歡下進一步互加Line好友，「雅萱」還向邱推銷匯率較一般虛擬貨幣交易平台更好的APP。邱不疑有他，昨天到台南市民生路某銀行欲提領100萬元投資，行員查覺有異，通報警員勸說，邱才恍然大悟自己遇到了投資詐騙，保住辛苦積蓄。
據了解，邱姓老翁與女網友「雅萱」聊到投資虛擬貨幣話題時，女網友謊稱有個匯率超級好，且送1萬顆泰達幣供學習操作，還能「秒合約」認證、翻倍賺錢的交易所。「雅萱」還提供老翁交易的錢包平台網址，聲稱交易平台獲益比透過其他交易APP還更高。並叫邱翁至銀行提領100萬元，轉入對方指定的特定錢包。
邱昨天上午10點到台南市民生路某銀行欲提領100萬元投資，行員查覺有異，通報民權派出所警員黃浩庭、孫瑋霜到場後，2人提醒老翁，詐騙集團利用假網站、假APP手法，詐騙民眾投資虛擬貨幣，民眾以為於假交易所網站所開設的個人錢包，其實是由詐欺集團所掌控去中心化難以追查的錢包，如果把持有的虛擬貨幣提領出金到假交易所的錢包，結果一定是一去不回。
台南市警二分局提醒，假的虛擬貨幣交易平台網站、APP不斷推陳出新，虛擬貨幣投資交易外國交易所，請選擇全球性主流有長期信譽的交易所平台；至於國內交易所，請選擇金管會公告的合法合規的交易所平台，並請確認網址正確，以防遭詐。如有疑問請撥打165反詐騙專線或110查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提匯款，以免誤入陷阱而遭受損失。
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