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妙齡女車牌遭吊扣向友訴苦 友網購假車牌供使用吃官司

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄陳姓女子的轎車牌照遭吊扣，她向朋友訴苦，朋友楊姓男子見網路有人販賣牌照，便購買「假牌照」供陳女使用。昨晚陳女遇警方攔查，卻查出牌照是他人報遺失的牌照，陳女和楊友因而惹上侵占官司。

據了解，昨晚7時許，陳姓女子（23歲）駕駛轎車行經高雄市小港區松華路與松山街口，遇小港警分局高松派出所員警攔查，員警查獲她的轎車懸掛他人遺失的2面轎車牌照。陳女向員警承認是牌照是楊姓友人（24歲）拿給她使用，找到楊男後才知道是從網路買來的牌照。

警方原以為又是網路販售的假車牌，但查出車牌有報遺失的紀錄，找到車牌所有權人，得知車主因轎車老舊已少使用，但沒報廢車輛，去年5月在屏東恆春，發現前後2面牌照不見才報遺失。

據調查，陳姓女子今年6月家人借用轎車違規，車牌遭吊扣半年，她因工作須開車，向楊男訴苦，楊見臉書有人販賣車牌，以為是假車牌，便網購這2面車牌給陳女使用。陳女也以為所使用的車牌是假車牌，才使用2個月，不料仍被警方識破。

警方依侵占遺失物等罪嫌，將全案移送法辦。

陳姓女子（右）使用他人遺失的轎車牌照，遇警方攔查。記者林保光／翻攝
陳姓女子（右）使用他人遺失的轎車牌照，遇警方攔查。記者林保光／翻攝

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