新進女職員在家養病期間墜樓身亡 高市教育局：非職場霸凌

有民眾上網爆料，指稱1名高雄市教育局的員工，因受不了長官長期霸凌，在自家墜樓身亡，事後副局長及知情的教職人員都去靈堂，但「這位霸凌別人的人，沒有去捻香」。教育局說，經查證並沒有發生職場霸凌事件，部分網友未經查證，就在網路發表的言論，已對教育局同仁造成傷害。

爆料者表示，高雄市教育局育某科室一名資深專員疑似長期霸凌內部人員，受害至少3人，其中1名新進女職員不堪霸凌，導致她在家墜樓身亡。事後將這起事件投訴給相關單位，卻未得到回覆。

爆料者說，事發後教育局副局長跟知情的教職員都前往死者靈堂捻香致意，就獨缺被點名霸凌者的專員沒現身，並持續霸凌其他人，別人瘋狂加班工作，他自己卻依舊坐擁高薪爽過生活。

教育局說，該局一名新進科員2023年10月16日起因病請假休養，今年1月7日晚間在自家跳樓自殺身亡，消息傳出後令同事感到萬分震驚與難過；死者生前並未申訴遭到職場霸凌，主管、同事在她任職期間盡力協助業務，不斷給予支持與開導，並提供市府員工協助方案等資源服務，衛生局心衛中心啟動心理關懷等機制，未料仍不幸發生憾事。

教育局說，事發後市府相當難過，並積極協助家屬處理後續事宜，但部分網友未經查證，就在網路發表的言論，已對本局同仁造成不小的傷害，教育局將持續關心員工身心狀況，妥適安排職務，並運用多樣化員工協助方案等措施，避免憾事再次發生。