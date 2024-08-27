彰化離岸風電工安意外 19歲簡男急救多天昨晚不治

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，本月20日傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，14人送醫，3人到院無呼吸心跳；其中3名傷者送到台中梧棲童綜合醫院急救，19歲簡姓男子原本無呼吸心跳，急救後恢復生命跡象，但急救到昨晚不治，據指出，他一直很努力想活著，家屬今天凌晨傷心接回遺體。

三名傷者當天在醫院都驚魂未定，不願多談意外經過，同事到醫院陪伴安慰，送到童綜合醫院的19歲簡姓男子上午11點01分送抵醫院，到醫院時OHCA無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，昏迷指數3，在加護病房搶救。