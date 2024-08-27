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彰化離岸風電工安意外 19歲簡男急救多天昨晚不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，本月20日傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，14人送醫，3人到院無呼吸心跳；其中3名傷者送到台中梧棲童綜合醫院急救，19歲簡姓男子原本無呼吸心跳，急救後恢復生命跡象，但急救到昨晚不治，據指出，他一直很努力想活著，家屬今天凌晨傷心接回遺體

三名傷者當天在醫院都驚魂未定，不願多談意外經過，同事到醫院陪伴安慰，送到童綜合醫院的19歲簡姓男子上午11點01分送抵醫院，到醫院時OHCA無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，昏迷指數3，在加護病房搶救。

他的昏迷指數持續3，據指出，他昏迷期間仍努力想活著，醫護人員盡最大努力搶救仍不治，眾人都很難過，遺體今天凌晨由家屬接回，家屬低調不願多談。

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，20日上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩。圖／消防局提供
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，20日上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩。圖／消防局提供

OHCA 彰化 遺體 離岸風電

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