聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化離岸風電工安意外 19歲簡男急救多天昨晚不治
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，本月20日傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，14人送醫，3人到院無呼吸心跳；其中3名傷者送到台中梧棲童綜合醫院急救，19歲簡姓男子原本無呼吸心跳，急救後恢復生命跡象，但急救到昨晚不治，據指出，他一直很努力想活著，家屬今天凌晨傷心接回遺體。
三名傷者當天在醫院都驚魂未定，不願多談意外經過，同事到醫院陪伴安慰，送到童綜合醫院的19歲簡姓男子上午11點01分送抵醫院，到醫院時OHCA無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，昏迷指數3，在加護病房搶救。
他的昏迷指數持續3，據指出，他昏迷期間仍努力想活著，醫護人員盡最大努力搶救仍不治，眾人都很難過，遺體今天凌晨由家屬接回，家屬低調不願多談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言