假車牌氾濫惹民 台中警淨牌一個月抓70件送辦

假車牌氾濫擾民，台中市警局從上月19日起展開淨牌專案，針對假車牌查緝，截至8月25日為止，一共收到110件通報，已查獲70件行使、販售假牌案件，其中有2件是網路賣家，未來將持續追查，遏阻違法行為。

台中市警局從今年7月19日發函各分局及刑警大隊主動立案加強查緝行使或販賣偽、變造號牌案件，已接獲通報個案列管涉案行使偽、變造號牌案件有110件，其中70件（2件網路賣家）已依法送辦；各單位所查獲案件中，以車輛因酒駕或嚴重超速等違規情事，導致車輛牌照遭吊扣或吊銷，故於網路平台購買偽、變)造號牌懸掛使用為大宗。

台中市刑大一隊接獲民眾報案，遭人冒用車牌後收到多張交通違規罰單，經調閱監視器影像、分析相關車輛數據，鎖定桃園龜山陳姓男子（45歲），本月初前往搜索，除發現陳懸掛偽造冒用的車牌外，還有兩組遮牌器，甚至有之前監理站標售的「AMG-6666」號牌的假牌

一隊續追，發現多名保時捷、賓士等千萬跑車車主因超速被扣牌，轉而使用偽造車牌以規避法律，經溯源查獲網路非法賣家，共計查扣26面偽變造車牌，依刑法偽造文書罪移送法辦。

市刑大二隊則是透過大數據分析，新竹1名違法販售的網路商家，在網路上打出「1：1監理站同款」、「專業工廠製作、品質保證」等廣告語，為規避查緝，還以「道具車牌」、「客製化」試圖逃避刑責。

二隊追查時，涉案賣家還將友人拖下水，以友人帳號作為收款帳戶，導致友人觸犯洗錢防制法等罪責，全案依洗錢防制法、刑法偽造文書移送，也函請相關網路平台將商家停權下架。