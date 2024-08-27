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影／越南移工當車手好心虛…台中超商見警全招了送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍馮姓男子近日擔任車手，在台中市西屯區一間超商提領2.9萬元贓款時，突然見到兩名警員時心虛，馬上向警方自首，坦認被同鄉召募為車手，也把贓款交給警方，警方查出馮是失聯移工，警詢後依入出國移民法、詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，訊後由移民署收容。

經查，越南籍馮姓男子（26歲）20日擔任車手，在西屯區一間超商提領贓款2.9萬元，領完現金準備離開時，兩名警員從超商員工休息室走出，馮男以為兩名警員埋伏已久，自認犯行已經曝光，因此坦認自己是被同鄉吸收，擔任車手領款，此次是第一次犯行。

當時兩名警員其實是在超商內調閱他案的監視器，期間發現馮男行為舉止有怪異，但非早已鎖定馮男，沒想到才要上前詢問，馮就直接坦認犯行，另外也查出馮是失聯移工，已失聯1年2月，警詢後依入出國移民法、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦。

第六警分局呼籲，現在臉書、LINE及IG等社群媒體發達，常有不肖人士利用社群平台散播假投資資訊，若有陌生人或陌生社團主動聯繫，民眾應立即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所查證，避免受騙上當。

越南籍馮姓移工擔任車手，20日在超商領款時心虛，遇到警員即坦認涉案。記者陳宏睿／翻攝
越南籍馮姓移工擔任車手，20日在超商領款時心虛，遇到警員即坦認涉案。記者陳宏睿／翻攝
越南籍馮姓移工擔任車手，20日在超商領款時心虛，遇到警員即坦認涉案。記者陳宏睿／翻攝
越南籍馮姓移工擔任車手，20日在超商領款時心虛，遇到警員即坦認涉案。記者陳宏睿／翻攝

移工 移民署 超商 車手

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