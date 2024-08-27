嘉義民雄大士爺火化升天 煙火意外膛炸、低空爆炸
嘉義縣民雄大士爺文化祭邁入最後一天，昨晚大士爺火化升天將祭典推向最高潮，大士爺神像深夜12點25分抵昇化場，縣長翁章梁等人持火把點燃，隨著大士爺火化升天，也照例施放煙火，但今年煙火膛炸、低空爆炸，有民眾被彈飛煙火炸傷，幸只有輕微擦傷。
大士爺神像昨晚火化升天，近千人跟著大士爺神像步行至昇化場，高舉手機紀錄火化升天及煙火精彩畫面，不料地面盒裝煙火竟意外膛炸，猛烈爆炸聲嚇壞眾人，竄出濃煙、灰燼從天散落，大家連忙躲避，隨後還有煙火低空爆炸，縣長翁章梁提早離開，並未留下受訪。
被炸傷民眾說，參加多次大士爺文化祭，第一次遇到煙火膛炸，當時煙火爆炸時有碎片劃過小腿，幸好不嚴重只有輕微擦傷。還有參加民眾驚訝的說，煙火居然低空爆炸了，原本應該在空中的紅、綠色煙火，直接距離地面不到1公尺地方炸開，超級危險的。
民雄大士爺文化祭是嘉義縣重要民俗，每年農曆7月21日至23日為期3天，吸引逾10萬人湧入民雄市區，大士爺廟方製紙糊「大士爺」神像，供奉於正殿讓民眾膜拜，並法會壇誦經超度孤魂野鬼，第3天祭祀後會將神像送至昇化場火化升天，每年也都有精彩煙火施放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言