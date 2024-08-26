高市教育局疑職場霸凌 害新進女職員墜樓身亡

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄有民眾投訴，教育局國小科一名資深專員疑長期霸凌內部人員，受害至少3人，其中一名新進女職員不堪霸凌，導致她在家跳樓身亡，事後將這起事件投訴給相關單位，卻未得到回覆，事發後，副局長跟知情的教職員都去靈堂捻香了，唯獨霸凌者沒去。

對此高市教育局回應，新進科員112年10月16日因病請假休養，隔年1月7日晚間於自家跳樓身亡，令同事感到錯愕，教育局說，女職員任職期間，盡力協助業務，不斷給予支持和開導，衛生局心衛中心亦啟動心理關懷機制，未料仍發生憾事，並積極協助家屬處理後續事宜。針對民眾疑似霸凌事件，仍待調查。

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教育局 衛生局 霸凌

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