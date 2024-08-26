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新北119火速馳援「有人掉進水溝」 結局大逆轉令人噴飯
新北市119中午接獲民眾報案，指稱三峽「有人掉進水溝」，連忙調派2個分隊5車、12人火速趕往，結果竟然是因為報案人太緊張，少說了「鑰匙」2個字，最後還是幫忙撬開溝蓋「救出」鑰匙。
119是在今天中午12時49分，接獲1名小姐報案，指稱三峽區中山路郵局旁邊「有人掉進水溝裡需要消防隊協助」，指揮中心馬上派遣隆恩、三峽消防分隊分隊緊急出動救助器材車、救護車5輛、12人，火速趕往救援。
消防人員抵達才發現是烏龍一場，原來只是有1位小姐鑰匙不小心掉進路旁水溝蓋裡，心急如焚打119求助，緊張口誤說成有人掉進水溝裡。消防人員啼笑皆非，用破壞器材撬開水溝蓋，順利將鑰匙「救出」，回報任務完成。有人戲稱：幸好不是只說「有人鑰匙掉了」，萬一聽錯意思差很多。
新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘提醒民眾，如果有物品不小心掉進水溝蓋裡，無法靠自己取出，別緊張，可打1999市民服務專線，由清潔隊協助處理，將救災資源留給真正有需要的民眾。
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