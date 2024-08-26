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新北男逾期未驗車遭吊銷車牌 掛假車牌上路被查獲送辦
新北市中和警方前天晚間巡邏行經民富街時，警車上AI巡防系統發出警示訊息，警方發現路邊停靠的1輛轎車車牌、車身與原登記車輛資訊不符，下車盤查，確認該車懸掛偽造車牌。駕駛21歲李男坦承因購買權利車擔心被扣走，才會在網路上購買假車牌。警方詢後將李男依偽造特種文書罪嫌移送法辦。
據了解，21歲李姓男子之前購買權利車，但因逾期未檢驗遭註銷車牌。李男擔心車輛遭扣走，於是在臉書社團上以4萬元價格購買2面假車牌，以便能繼續開車上路。李男前天（24日）晚間8時許開車至中和區民富街，將車輛臨停在路邊時，被巡邏經過的警車AI巡防系統發現車牌與車身不符因而遭盤查。
警方查詢後發現，該車懸掛的車牌與車身不符，該車牌是偽造車牌，詢後將李男依偽造特種文書罪嫌移送法辦。
中和警方指出，此次查獲偽造車牌案，係透過警車上AI巡防系統，在警方巡邏時會自動執行車牌辨識、即時影像傳輸、緊急通報等特殊功能，回傳並與警政署資料庫連線，讓偽造車牌、偷竊車輛及使用贓車等違法行為無所遁形。
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