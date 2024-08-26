快訊

獨／中信金公開收購新光金 「鋼鐵人」集體出動支持已有8%股權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北男逾期未驗車遭吊銷車牌 掛假車牌上路被查獲送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和警方前天晚間巡邏行經民富街時，警車上AI巡防系統發出警示訊息，警方發現路邊停靠的1輛轎車車牌、車身與原登記車輛資訊不符，下車盤查，確認該車懸掛偽造車牌。駕駛21歲李男坦承因購買權利車擔心被扣走，才會在網路上購買假車牌。警方詢後將李男依偽造特種文書罪嫌移送法辦。

據了解，21歲李姓男子之前購買權利車，但因逾期未檢驗遭註銷車牌。李男擔心車輛遭扣走，於是在臉書社團上以4萬元價格購買2面假車牌，以便能繼續開車上路。李男前天（24日）晚間8時許開車至中和區民富街，將車輛臨停在路邊時，被巡邏經過的警車AI巡防系統發現車牌與車身不符因而遭盤查。

警方查詢後發現，該車懸掛的車牌與車身不符，該車牌是偽造車牌，詢後將李男依偽造特種文書罪嫌移送法辦。

中和警方指出，此次查獲偽造車牌案，係透過警車上AI巡防系統，在警方巡邏時會自動執行車牌辨識、即時影像傳輸、緊急通報等特殊功能，回傳並與警政署資料庫連線，讓偽造車牌、偷竊車輛及使用贓車等違法行為無所遁形。

中和警方將李男攔下盤查。記者黃子騰／翻攝
中和警方將李男攔下盤查。記者黃子騰／翻攝
假車牌與真車牌差異。記者黃子騰／翻攝
假車牌與真車牌差異。記者黃子騰／翻攝

中和 警車

延伸閱讀

新北柴油車隨到隨驗 柴油車優級比率達98.4%

新北7個月內9行人死亡 路口不停讓居首警加強取締

新北石碇區長交接 「市長分身」如何協調工作考驗智慧

YouBike2.0E最快下周到 雙北首批投放1500輛

相關新聞

抓到了！陽明交大生校內遭逼領錢 西裝男無業「專挑國立大學生下手」

陽明交通大學有學生19日在校園內遇到身穿西裝的不良男子脅迫誘騙取財，他因擔心人身安全，最終被迫領出9萬元獎學金，整起事件...

新北男逾期未驗車遭吊銷車牌 掛假車牌上路被查獲送辦

新北市中和警方前天晚間巡邏行經民富街時，警車上AI巡防系統發出警示訊息，警方發現路邊停靠的1輛轎車車牌、車身與原登記車輛...

農曆7月「田裡有個人不動」…嘉市老農田中熱昏頭 消防急送醫

嘉義市有民眾路過甘蔗田發現有個人垂著頭坐在田裡沒有動靜，時逢農曆７月，幸好是大白天，民眾鼓起勇氣上前關切才發現老農疑似中...

疑引擎過熱！新竹客運清大站狂冒煙 民眾驚呼公車變「火車」

新竹客運5608今天上午11時許停靠清華大學站時，疑似引擎過熱起火，車體突然竄出濃煙，司機見狀趕緊疏散車上乘客，並使用滅...

台中人母失聯13天…兒報案協尋 今陳屍派出所外轎車裡

台中市第二警分局在今天下午接獲一名男子報案，稱六旬母親已失聯多日，警方調閱監視器，發現該車輛在本月13日停在北區一帶、鄰...

嘉市租屋套房命案 警初判為意外死亡

發生於今天凌晨嘉義市出租屋內男子動脈遭割斷死亡案，經警方鑑識小組採證及查訪相關證人證詞，現場沒有打鬥痕跡、死者沒有抵禦性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。