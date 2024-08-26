屏東無號誌路口專案取締 7天抓1714件
為提升無號誌路口交通安全，屏東縣警察局專案抓違規，7天共取締1714件，盼強化駕駛人對停讓規定認知。
屏東縣警察局統計今年1月1日至昨天，無號誌路口交通事故發生3220件，造成26人死亡、4634人受傷，與去年同期相比，發生件數減少340件，死亡增加9人、受傷減少431人。
警方今天發布新聞稿指出，19至25日展開無號誌路口專案取締行動，共取締1714件，與去年同期相比，取締件數增加了1693件；促使駕駛人於行經「閃光紅燈」或設有「停」字標誌的路口時，遵守規定停車再開，強化駕駛人對停讓規定的認知。
屏東警方表示，違規者可依道路交通管理處罰條例，違反規定的駕駛人處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲民眾共同進一步改善行人友善的交通環境。
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