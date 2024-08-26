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疑引擎過熱！新竹客運清大站狂冒煙 民眾驚呼公車變「火車」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹客運5608今天上午11時許停靠清華大學站時，疑似引擎過熱起火，車體突然竄出濃煙，司機見狀趕緊疏散車上乘客，並使用滅火器將火勢撲滅。由於事發地點位於人來人往的清大商圈，有民眾將公車冒煙畫面傳上Threads，引來網友驚呼：「公車升級成火車」。

新竹市消防局表示，今天上午11時許接獲報案有公車起火，消防員11點24分到場時，民眾已使用滅火器自行撲滅火勢，無人員受傷受困，現場疑為公車引擎過熱冒煙。

據了解，冒煙的是新竹客運5608，該車由新竹火車站發車，行經工研院光復院區、馬偕醫院、清華大學、科學園區、工研院竹東院區、二重埔、竹東高中，最終抵達下公館站。

該車今天上午11時許停靠清華大學站時，疑似引擎過熱起火，車體突然竄出濃煙，由於事發地點位於人來人往的清大商圈，有差點搭上公車的民眾將公車冒煙畫面傳上Threads，引來不少網友紛紛留言：「升級成火車了」、「第一眼：仙氣飄飄」、「真的..要發啦」、「還好我坐下一班」、「天啊……我常搭的公車……」、「襪賽，清大那邊欸」。

新竹客運5608今天上午11時許停靠清華大學站時，疑似引擎過熱起火，車體突然竄出濃煙。圖／警消提供
新竹客運5608今天上午11時許停靠清華大學站時，疑似引擎過熱起火，車體突然竄出濃煙。圖／警消提供
新竹市消防局表示，今天上午11時許接獲報案有公車起火，消防員11點24分到場時，民眾已使用滅火器自行撲滅火勢，無人員受傷、受困。圖／警消提供
新竹市消防局表示，今天上午11時許接獲報案有公車起火，消防員11點24分到場時，民眾已使用滅火器自行撲滅火勢，無人員受傷、受困。圖／警消提供

公車 客運 新竹

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