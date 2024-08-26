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台中人母失聯13天…兒報案協尋 今陳屍派出所外轎車裡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在今天下午接獲一名男子報案，稱六旬母親已失聯多日，警方調閱監視器，發現該車輛在本月13日停在北區一帶、鄰近派出所，即沒有移動過的跡象，警方前往調查，發現婦人仍在轎車後座，已明顯死亡，死亡時間至少已13天，車內有婦人丈夫聞訊後、情緒崩潰，被警方帶回派出所安撫，全案將在警詢後，報請檢察官相驗，釐清婦人死因。

經查，轎車內身亡的婦人，年約62歲，過去精神狀況不佳，有離家散心未歸的紀錄，但後來都會自行返家，婦人兒子在今天下午認為母親已多日聯絡不上人，擔心有狀況，因此向第二警分局報案協尋。

警方調閱婦人使用的轎車，調閱監視器，發現婦人轎車行經北區園道一帶後，即無在使用車輛的紀錄，警員今天下午1時許，前往附近搜尋婦人車輛，發現婦人車輛停在停車格內，經消防隊員破窗後，確認婦人已在車內無生命跡象，遺體發黑腫脹、明顯死亡，車內留有燃燒木炭的殘渣，但沒有留下遺書。

警方已聯絡死者兒子到派出所警詢，釐清案發經過，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中市一名六旬婦人今被兒子通報失聯，警消在北區發現婦人轎車，破窗後發現婦人已身亡。圖／讀者提供
台中市一名六旬婦人今被兒子通報失聯，警消在北區發現婦人轎車，破窗後發現婦人已身亡。圖／讀者提供

母親 監視器

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