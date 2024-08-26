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嘉市租屋套房命案 警初判為意外死亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

發生於今天凌晨嘉義市出租屋內男子動脈遭割斷死亡案，經警方鑑識小組採證及查訪相關證人證詞，現場沒有打鬥痕跡、死者沒有抵禦性傷，初步研判屬意外造成，報請嘉義地方檢察署相驗，以釐清死亡原因。

嘉義市消防局今天清晨1點多獲報有名男子疑遭玻璃割傷血流不止，消防救護人員趕到時男子已無生跡象，右手肘動脈疑割斷，故未送醫，由於現場凌亂、留有大片血跡，即通報警方到場。

警方調查，死者為年約28歲侯姓男子，今天清晨1點多，據該出租套房承租人年約21歲曾姓男子表示，當時並不在家中，是接獲住隔壁年約22歲黃姓男子以微信電話告知死者遭玻璃割傷在家血流不止，返家後看見死者躺在床上，床上、地板、客廳等有大片血跡，落地窗破損，呼喊侯男已沒有意識，不久消防救護人員到場發現死者明顯死亡，故未送醫，右手手肘內側有大傷口疑傷及大動脈。

由於黃姓男子因詐欺案遭通緝，案發後失聯，警方一度懷疑案情不單純，但承租人曾男表示，昨晚死者與他在家中，他到醫院看病，留死者1人在家，黃男是居住隔壁的鄰居房客，凌晨接到黃男來電表示侯男受傷，他即返家查看，沒想到侯男因失血過多死亡。

現場經警方封鎖漏夜鑑識採證，並沒有打鬥痕跡，死者身體也沒有發現可疑抵禦傷，血跡型態確屬非外力造成，初步研判均屬意外造成，黃男可能因遭通緝一時心虛逃跑，為何會有落地窗破損造成死者遭割斷動脈等疑點，仍持續查訪報案人及在場人釐清案發過程。

嘉義市某出租屋套房內男子動脈疑遭玻璃割斷失血過多死亡，警方於現場拉起封鎖線。記者李宗祐／攝影
嘉義市某出租屋套房內男子動脈疑遭玻璃割斷失血過多死亡，警方於現場拉起封鎖線。記者李宗祐／攝影

嘉義 承租人 通緝

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