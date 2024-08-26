高雄男陳屍鳳山某飯店床上 友聯繫不到人房務開門驚見
42歲林姓男子昨天下午2點半投宿高雄市鳳山區某飯店，今早和蔡姓友人相約開車載他去監理站辦事情，蔡上午聯繫不到林男，請房務協助開門，驚見林倒臥床上已無呼吸心跳；警方獲報到場採證，初步檢視死者身上無外傷，現場亦無外力打鬥介入情形，將報請檢察官相驗，以釐清死因。
鳳山警分局新甲派出所今天上午11時許接獲轄區某飯店報案，只有房客不明原因暴斃在床上，警方隨即派員趕赴現場處理。
警方到場後查出死者為林姓男子（43歲），昨天下午2時30分許投宿飯店，林男的蔡姓友人（42歲）告知警方，今天上午原本林男答應要開車載他去監理站辦事情，因和林聯絡不上，於是到飯店請房務人員開門。
沒料，房門打開，赫見林倒臥在床上已無氣息，警方封鎖現場採證，未發現有外力介入痕跡，初步檢視林身體無外傷，先排除有他殺之嫌，將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。
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