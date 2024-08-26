高樓救災考驗多 南科消防分隊背30公斤裝備爬26樓常訓

南科園區周邊快速發展，高樓集合住宅不斷興建，台南市消防局第四大隊考量高樓救災救護需特別技巧與體力，今天舉辦「高樓建築救災踏勘及著裝爬梯訓練」。40名消防員及義消參與踏勘訓練，除瞭解大樓緊急升降梯操作，為模擬真實救災情境並熟悉個人防護裝備，身穿全套救災裝備包含消防衣帽鞋、背負空氣瓶，裝備重量達30公斤，從1樓徒步至27層頂樓。

有人直呼吃不消，但肯定這強化心肺耐力、抗壓性及耐熱能力，更了解空氣呼吸器消耗數據，提升救災時的安全。

四大隊表示，近年南科園區周邊高樓如雨後春筍快速增加，善化目前10層樓以上大樓已14座，為讓消防員熟悉高樓救災，特別選擇26層的桂田磐古大樓進行訓練，內容包括「緊急升降梯的特性與操作方式」、「移動式無線電中繼台轉播機」，測試面對高層建築內部無線電通訊情狀。

大隊長蔡國保表示，高樓建築救災挑戰日益增多，此次實地踏勘的在深入了解高樓建物結構及消防安全設備配置。感謝義消大隊長林窓堂支持，更加入兩位義消一同訓練，進一步研討提升救援策略，掌握高樓火災中應對策略和技術，是確保人民生命財產安全的關鍵。