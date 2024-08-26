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逾50輛遊覽車「包圍交通部」抗議 中正一警動員188人維安
交通部規定遊覽車都需裝設GPS定位系統，且修法明年6月強制增設駕駛員刷卡機，確保駕駛員沒超時駕車，有駕駛不滿已經有GPS系統，為何還要強推刷卡機，認為安裝費、維修費為是圖利廠商，今天動員逾50輛遊覽車包圍交通部抗議。
轄區中正一警方不敢大意，今天動員188名警力維安，確認遊覽車停放位置都在事前申請規劃區域，防止大型車輛佔據路口妨礙交通，同步依規定錄影蒐證，全程沒有脫序情事，交通部派代表接受陳情書，陳抗過程全程和平、順利。
新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今號召近百名駕駛員、50多輛遊覽車，停滿仁愛路側的慢車道及杭州南路的2個車道，以「包圍交通部」表達抗議訴求。
抗議群眾提出5大訴求，包含裝設GPS回歸各家公司自主管理；拒絕安裝刷卡機與即時影像，除非將遊覽車歸類為大眾運輸工具，且相關費用由交通部支付；遊覽車司機的工時，依勞基法彈性工時管理、落實駕駛員教育訓練、取消公司評鑑制度。
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