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新北7個月內9行人死亡 路口不停讓居首警加強取締

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為維護行人安全，新北警今年1至7月行人路權執法專案，經統計共發生行人事故1621件，其中9人死亡、1557人受傷，較去年同期減少20件、受傷減少21人。新北警表示將持續針對路口不停讓行人、行人違規、未依標誌標線、號誌停車再開、取締道路障礙加強執法，提升見警率及攔舉率，減少民眾違規僥倖心態。

新北市警局統計，今年1月至7月期間共取締「路口不停讓行人」1萬5169件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」2002件、「行人違規」1萬1473件、「取締道路障礙」1萬4359件。警方分析發現，行人違規樣態以「行人不依標誌標線號誌指示或警察指揮」及「行人擅自穿越車道」最多，警方提醒民眾穿越道路時，應依規定行走行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，並依交通指揮人員之指揮或號誌之指示前進。

新北警表示，行人應遵守交通規則，尤其不能逗留在路口或穿越道路時奔跑、追逐、嬉遊，如有違規將對行人告發。目前行人重大交通事故多偏重於高齡者，當事人大都貪一時之便不走行人穿越道，而改跨越雙黃線或安全島，致汽機車駕駛人煞車不及而造成事故，警方呼籲家人應對高齡者予以宣導，以減少行人事故發生。

新北市今年1月至7月取締行人事故件數。記者黃子騰／翻攝
新北市今年1月至7月取締行人事故件數。記者黃子騰／翻攝
新北警加強取締路口不禮讓行人。記者黃子騰／翻攝
新北警加強取締路口不禮讓行人。記者黃子騰／翻攝

交通事故 路口不停讓行人

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