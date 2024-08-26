北市男走路不爽「被車子後照鏡撞到」 出手拍打...爆互毆

陳姓男子日前走路行經北市大安區泰順街，不滿開車的謝姓男子靠得太近，後照鏡撞到自己，憤怒出手拍打，謝男不爽「愛車被打」下車理論，一言不合雙方爆發肢體衝突，警方獲報趕抵，將雙方制止，由於互告傷害罪，警詢後依法送辦。

大安警方23日晚上7點多獲報，泰順街巷弄有人打架趕抵，陳男（40歲）稱自己走在行人專用道，孰料謝男（24歲）開車太靠近，後照鏡碰撞到自己手臂，認為對方不會開車，才拍打車輛警告。