北市男走路不爽「被車子後照鏡撞到」 出手拍打...爆互毆
陳姓男子日前走路行經北市大安區泰順街，不滿開車的謝姓男子靠得太近，後照鏡撞到自己，憤怒出手拍打，謝男不爽「愛車被打」下車理論，一言不合雙方爆發肢體衝突，警方獲報趕抵，將雙方制止，由於互告傷害罪，警詢後依法送辦。
大安警方23日晚上7點多獲報，泰順街巷弄有人打架趕抵，陳男（40歲）稱自己走在行人專用道，孰料謝男（24歲）開車太靠近，後照鏡碰撞到自己手臂，認為對方不會開車，才拍打車輛警告。
謝男不爽愛車被打，停車下車理論，不爽對方一直嗆「你開車撞到我了」，因此大打出手，不過陳男不是省油的燈，也出拳反擊，雙方頭部、手腳都擦挫傷，送醫驗傷後互告傷害罪，警方依法受理，警詢後雙雙依傷害罪送辦。
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