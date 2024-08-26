跑跑卡丁車在國3奔馳？竟是36年前進口骨董吉普車

網路社群網友昨天PO出一則標記「跑跑卡丁車」在國道3號龍潭路段奔馳影片，引起網友熱議，該車並掛有車牌，網友質疑跑跑卡丁車可以上高速公路？國道警方今天上午表示，經洽監理站單位查詢，該車不是跑跑卡丁車，而是1988年的1000西西吉普車，該車今年4月間在監理站檢驗合格，上國道沒有問題。

網友在網社群PO出「跑跑卡丁車奔馳國3」影片，質疑說，跑跑卡丁車可上高速（公路）？並指該車前檔改裝， 前後保桿非原廠、防滾架拆除。該影片引起網友討論熱議。

中壢監理站表示，經查證，這輛跑車是1988年英國進口1000西西的奧斯汀吉普車，至今已經36年，該車並於今年4月驗車合格，可能是網友不了解或拍攝不清楚所致，該吉普車並無改裝，可以上高速公路。