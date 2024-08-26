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跑跑卡丁車在國3奔馳？竟是36年前進口骨董吉普車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

網路社群網友昨天PO出一則標記「跑跑卡丁車」在國道3號龍潭路段奔馳影片，引起網友熱議，該車並掛有車牌，網友質疑跑跑卡丁車可以上高速公路？國道警方今天上午表示，經洽監理站單位查詢，該車不是跑跑卡丁車，而是1988年的1000西西吉普車，該車今年4月間在監理站檢驗合格，上國道沒有問題。

網友在網社群PO出「跑跑卡丁車奔馳國3」影片，質疑說，跑跑卡丁車可上高速（公路）？並指該車前檔改裝， 前後保桿非原廠、防滾架拆除。該影片引起網友討論熱議。

中壢監理站表示，經查證，這輛跑車是1988年英國進口1000西西的奧斯汀吉普車，至今已經36年，該車並於今年4月驗車合格，可能是網友不了解或拍攝不清楚所致，該吉普車並無改裝，可以上高速公路。

國道警方表示，國3龍潭路段出現的這輛吉普車，根據向監理站洽詢，該車為1000西西吉普車，今年4月檢驗合格，可以合法上國道，研判車主將敞篷拆下，引起網友誤會，至於有無另行變更、調換車身或重要設備，將由監理單位召回實施臨時檢驗。

網友拍下質疑是「跑跑卡丁車」在國3龍潭段奔馳，國道警方查證竟是一輛合格的進口吉普車。圖／取自網路「社會事新聞影音」
網友拍下質疑是「跑跑卡丁車」在國3龍潭段奔馳，國道警方查證竟是一輛合格的進口吉普車。圖／取自網路「社會事新聞影音」
網友拍下質疑是「跑跑卡丁車」在國3龍潭段奔馳，國道警方查證竟是一輛合格的進口吉普車。圖／取自網路「社會事新聞影音」
網友拍下質疑是「跑跑卡丁車」在國3龍潭段奔馳，國道警方查證竟是一輛合格的進口吉普車。圖／取自網路「社會事新聞影音」
網友拍下質疑是「跑跑卡丁車」在國3龍潭段奔馳，國道警方查證竟是一輛合格的進口吉普車。圖／取自網路「社會事新聞影音」
網友拍下質疑是「跑跑卡丁車」在國3龍潭段奔馳，國道警方查證竟是一輛合格的進口吉普車。圖／取自網路「社會事新聞影音」

國道 監理站

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