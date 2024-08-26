嘉市出租套房傳疑凶殺案 男子動脈疑遭玻璃割斷死亡

嘉義市消防局今天清晨獲報有名男子疑遭玻璃割傷血流不止，消防救護人員趕到時男子已無生跡象，右手肘動脈疑割斷，故未送醫，由於現場疑有打鬥跡象、留有大片血跡，即通報警方到場，警方已鎖定關係人追查中。

警方表示，死者為年約28歲侯姓男子，今天清晨1點多，據該出租套房承租人年約21歲曾姓男子表示，當時並不在家中，是接獲年約22歲黃姓男子以微信電話告知死者遭玻璃割傷在家血流不止，返家後看見死者躺在床上，床上、地板、客廳等有大片血跡，落地窗破損，呼喊侯男已沒有意識，不久消防救護人員到場發現死者明顯死亡，故未送醫，右手手肘內側有大傷口疑傷及大動脈，大體停放嘉義市立殯儀，全案依法報請刑事相驗。