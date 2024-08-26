帶父遊東眼山卻拉扯跌溪谷亡 兒涉殺害直系親屬遭收押

新北市32歲楊姓男子昨騎車載著73歲失智老父，到桃園市復興區東眼山區遊玩，兩人途中卻發生爭執、父子互相拉扯，父跌落200公尺深山谷，造成父傷重不治、楊男僅受輕傷。檢方訊後認楊男涉嫌殺害直系尊親屬罪嫌，向法院聲押獲准。

據悉，楊男昨下午載著父親前往東眼山區，2人卻發生爭執，目擊者指出2人拉扯後同時跌落山谷，馬上向警、消報案；隨後楊也爬上來報案。消防人員到場後，架設繩索帶著救護背板派人往下救援，約傍晚5點30分接觸到傷者，溺水的楊父已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。