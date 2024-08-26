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帶父遊東眼山卻拉扯跌溪谷亡 兒涉殺害直系親屬遭收押

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

新北市32歲楊姓男子昨騎車載著73歲失智老父，到桃園市復興區東眼山區遊玩，兩人途中卻發生爭執、父子互相拉扯，父跌落200公尺深山谷，造成父傷重不治、楊男僅受輕傷。檢方訊後認楊男涉嫌殺害直系尊親屬罪嫌，向法院聲押獲准。

據悉，楊男昨下午載著父親前往東眼山區，2人卻發生爭執，目擊者指出2人拉扯後同時跌落山谷，馬上向警、消報案；隨後楊也爬上來報案。消防人員到場後，架設繩索帶著救護背板派人往下救援，約傍晚5點30分接觸到傷者，溺水的楊父已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

楊男偵訊時精神不佳、情緒低落，始終未向警方透露他和父親爭吵內容。警方因楊男長期照料父親，懷疑是否還有其他因素，報請檢察官偵辦，先依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，經桃園地檢署檢察官於昨晚訊問後，認楊男涉嫌刑法第272條殺害直系尊親屬罪嫌，向法院聲請羈押獲准，並未禁見。另檢警將針對楊父擇期解剖，進一步釐清死因。

楊姓男子昨騎車載著73歲失智老父，到東眼山遊玩，他說兩人發生爭執、互相拉扯致父跌落200公尺山谷，溺水死亡、楊男僅受輕傷。檢方訊後認楊男涉嫌殺害直系尊親屬向法院聲押獲准。圖／聯合報系資料照
楊姓男子昨騎車載著73歲失智老父，到東眼山遊玩，他說兩人發生爭執、互相拉扯致父跌落200公尺山谷，溺水死亡、楊男僅受輕傷。檢方訊後認楊男涉嫌殺害直系尊親屬向法院聲押獲准。圖／聯合報系資料照

桃園地檢署 檢察官

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