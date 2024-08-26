國3南下大溪爆12車4傷連環車禍 竟是砂石車這原因肇事

國道3號南向大溪路段昨天深夜由林姓司機駕駛半聯結砂石車，行經國3南下56.2公里大溪路段，砂石車斗匝門竟不明卡住無法關閉，砂石沿途散落南下車道，該路段無路燈昏暗，後方車輛突遭砂石散落輾壓砂石，煞車不及失控撞護欄，爆發12車連環車禍，造成4人受傷，桃園119獲報送醫急救，國道警方今天凌晨逮捕肇事林男追究肇責。

國道警方今天上午表示，林姓男子（35歲）營業半聯結砂石滿載砂石，往南至桃園市大溪行駛，昨天深夜11時39分行經國3南下56.2公里大溪路段，竟不明車斗匝門不明卡住無法關閉，滿載砂石沿途散落南下車道，該路段無路燈昏暗，後方車輛突遇砂石輾壓過去煞車不及，駕駛失控撞擊護欄，造成後方12輛轎車連環撞擊車禍，當場轎車駕駛4人受傷，救護人員緊急送醫治療，幸無生命危險，事故在今天凌晨2時排除恢復交通。