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微胖男深夜光著上半身、挺肚腩搭捷運 營運方說話了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

機場捷運昨天深夜傳突發狀況，一名年約40歲男子上半身打赤膊刷卡進站搭車，引站務人員與捷運警察關注，在員警詢問原因時，莫名情緒失動咆哮，好在員警冷靜應對安撫，溝通後順利將人請離；桃園大眾捷運公司表示，依照規定，民眾如果沒穿衣物，機捷有權拒載。針對此次事件，公司已經該男子列關懷對象，下次進站會特別注意。

據了解，該名男子昨天深夜近11時在機捷A21環北站搭車北上，進站時就沒穿上衣，站務人員見不對勁，隨即請保全跟車留意，直到A18高鐵桃園站才由捷運警察接手；面對員警詢問未穿上衣原因，男子僅回答「就沒有穿」，未多解釋，後來見員警又問下車地點，突然脾氣暴躁，反問員警「管那麼多幹嘛」，還起身走向員警連說多次「怎樣」。

面對男子挑釁，員警沉著應對，連聲說道「我不碰你」、「不要激動」等語，成功安撫男子坐回座位，待對方情緒緩和後，也問出對方目的地是桃園機場，抵達A13桃機二航廈站之後，也陪同對方離站並通報航警留意。

桃園大眾捷運公司表示，搭乘機捷的旅客若未穿著衣物，或穿著不潔、惡臭、帶有異味的衣物，依規定可以拒載。男子行為已經違規，加上還有咆哮行為，已列關懷名單，未來刷卡進站就會特別注意。

機場捷運昨天深夜傳突發狀況，一名年約40歲男子上半身打赤膊刷卡進站搭車，引站務人員與捷運警察關注。記者陳俊智／翻攝
機場捷運昨天深夜傳突發狀況，一名年約40歲男子上半身打赤膊刷卡進站搭車，引站務人員與捷運警察關注。記者陳俊智／翻攝

桃園機場 機場捷運 機捷

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