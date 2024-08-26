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高雄男誤認女友與人看「角頭」吃飛醋 上演2打1慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子與王姓友人及其女友今天凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影角頭」後，陳女的傅姓男友誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，和黃姓友人出拳毆打王男，警方獲報趕抵，雖王不提傷害告訴，但仍依違反社會秩序維護法將傅、黃2人移送裁處。

網路社群「黑色豪門企業」今貼出一則影片，只見1男2女走在高雄大遠百百貨停車場旁的巷弄，隨後一名穿白色短褲的男子尾隨在後，二話不說，出拳朝前方男子的頭「巴了一下」，2女勸架不成，後方又出現另一名黑色短褲的男子助陣，朝被害男子的臉部揮拳。

2人「2打1」，被害男子不敵一度摔倒在大樓植栽區，2女子不停勸架「幹什麼啦，你在幹嘛，不要打了」。

苓雅警分局成功派出所凌晨1時55分許獲報，派出快打部隊警網趕抵現場，經警方了解，得知原來王姓男子（24歲）及其女友以及陳姓女（23歲）等3人看完電影「角頭」離場後，陳女的男友傅姓男子（24歲）誤認王男與陳女單獨看電影，吃飛醋，情緒激動下，和友人黃姓男子（25歲）動手毆打王男。

警方將雙方帶回派出所，雙方發現係誤會一場，王男不願提出傷害告訴；但警方仍依違反社會秩序維護法第87條第1款規定加暴行於人，將傅、黃2人移送法院裁處1萬8000元以下罰鍰。

高市陳姓女子與王姓男子及其女友今凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影「角頭」，陳的傅姓男友（白衣者）誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，追上前要打王男。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
高市陳姓女子與王姓男子及其女友今凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影「角頭」，陳的傅姓男友（白衣者）誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，追上前要打王男。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
高市陳姓女子與王姓男子及其女友今凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影「角頭」，陳的傅姓男友（白衣者）誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，和黃姓友人（黑衣者）出拳毆打王男。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
高市陳姓女子與王姓男子及其女友今凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影「角頭」，陳的傅姓男友（白衣者）誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，和黃姓友人（黑衣者）出拳毆打王男。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
高市陳姓女子與王姓男子及其女友今凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影「角頭」，陳的傅姓男友（白衣者）誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，和黃姓友人（黑衣者）出拳毆打王男。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
高市陳姓女子與王姓男子及其女友今凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影「角頭」，陳的傅姓男友（白衣者）誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，和黃姓友人（黑衣者）出拳毆打王男。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
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高市陳姓女子與王姓男子及其女友今凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影「角頭」，陳的傅姓男友（白衣者）誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，和黃姓友人（黑衣者）出拳毆打王男。圖／取自網路社群「黑色豪門企業」
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角頭 電影 黑色

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