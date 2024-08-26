桃園機捷傳騷動！男裸上身搭車怒吼員警 乘客奔跑閃避

桃園機場捷運昨深夜傳出騷動，一名男子因上半身裸露搭車，桃捷警隊接獲通報到場協助，但男子見到員警前來，情緒激動不斷對員警咆哮，還一度向前逼近，嚇壞附近旅客，對此警方一路護車至機場站，還好男子路上未再有其他攻擊舉動，隨後自行離去。

據了解，該男子昨晚10點40分未穿上衣、裸著上半身搭乘機捷，下半身則穿著長褲和拖鞋，面對接獲通報到場的警察情緒激動，不斷在車廂內咆哮，中間一度向前作勢威嚇警察，頻喊著「滾！後退！」音量相當大，員警則頻頻安撫對方情緒，不敢輕舉妄動，附近乘客見狀紛紛閃避，深怕受到波及。