台中破窗大盜專挑計程車...一月得手8起 警鷹眼破案

台中市何姓男子是慣竊，今年初鎖定路邊停放的計程車為作案目標，短短一個月間打破8輛計程車的車窗，得手車內現金3000多元，警方獲報後調閱監視器，案情一度膠著，經擴大調閱監視器，交叉比對可疑車輛後，鎖定何男涉案，今年4月初查緝何到案，全案警詢後依竊盜罪移送台中地檢署，檢方聲押獲准，擴大追查何是否涉及其他同類竊案。

第四警分局偵查隊在今年2月至3月間，陸續8名計程車司機報案，車窗遭擊破後，車內財物遭竊，警方現場勘察後，認為毀損車窗手法一致，車內都有遭翻動痕跡，研判是同一犯嫌所為，立即綜整相關資料，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

案經調查，竊嫌犯案地點遍及南屯區，且大多選定深夜停放在監視器死角的計程車下手，案情一度膠著，擴大調閱監視器範圍，分析比對可疑涉案車輛，確認掌握涉案何姓男子（40歲），今年4月間持拘票前往網咖抓人。

不過何男犯案得手的3500多元，都已花用殆盡，全案依加重竊盜罪，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准，擴大清查何涉及的其他竊案，尚未偵結。

第四警分局長陳祥麟提醒，民眾停放車輛時宜選擇安全停車位置，盡量將車輛停放在有監控設備或人流量較大的區域，避免將車輛長時間停放在偏僻地段，且切勿將貴重物品放置在車內顯眼處，應隨身攜帶或放置於隱蔽位置。