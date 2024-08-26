快訊

林明佐涉重大貪瀆案記2大過免職 警政署：績效再好抵不過風紀案

民調／柯文哲崩盤 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

小草錢真好賺？ 林延鳳爆柯文哲5月扛4300萬現金買房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中破窗大盜專挑計程車...一月得手8起 警鷹眼破案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓男子是慣竊，今年初鎖定路邊停放的計程車為作案目標，短短一個月間打破8輛計程車的車窗，得手車內現金3000多元，警方獲報後調閱監視器，案情一度膠著，經擴大調閱監視器，交叉比對可疑車輛後，鎖定何男涉案，今年4月初查緝何到案，全案警詢後依竊盜罪移送台中地檢署，檢方聲押獲准，擴大追查何是否涉及其他同類竊案。

第四警分局偵查隊在今年2月至3月間，陸續8名計程車司機報案，車窗遭擊破後，車內財物遭竊，警方現場勘察後，認為毀損車窗手法一致，車內都有遭翻動痕跡，研判是同一犯嫌所為，立即綜整相關資料，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

案經調查，竊嫌犯案地點遍及南屯區，且大多選定深夜停放在監視器死角的計程車下手，案情一度膠著，擴大調閱監視器範圍，分析比對可疑涉案車輛，確認掌握涉案何姓男子（40歲），今年4月間持拘票前往網咖抓人。

不過何男犯案得手的3500多元，都已花用殆盡，全案依加重竊盜罪，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准，擴大清查何涉及的其他竊案，尚未偵結。

第四警分局長陳祥麟提醒，民眾停放車輛時宜選擇安全停車位置，盡量將車輛停放在有監控設備或人流量較大的區域，避免將車輛長時間停放在偏僻地段，且切勿將貴重物品放置在車內顯眼處，應隨身攜帶或放置於隱蔽位置。

另外，可考慮安裝車窗防爆膜、防盜鎖等裝置，提升車輛的防盜能力，若發現可疑人物或情況，應立即報警，並記下相關信息，以便警方及時處理。 

台中市何姓男子在今年初鎖定計程車，破窗後竊取車內財物，一個月內犯案8起，檢警循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子在今年初鎖定計程車，破窗後竊取車內財物，一個月內犯案8起，檢警循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子在今年初鎖定計程車，破窗後竊取車內財物，一個月內犯案8起，檢警循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子在今年初鎖定計程車，破窗後竊取車內財物，一個月內犯案8起，檢警循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子在今年初鎖定計程車，破窗後竊取車內財物，一個月內犯案8起，檢警循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子在今年初鎖定計程車，破窗後竊取車內財物，一個月內犯案8起，檢警循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

監視器 竊盜 計程車司機

延伸閱讀

搭巴士弄丟手機！港女身無分文急攔計程車 運將不收錢還做1事：超級感恩

計程車女司機代購6千元Apple Pay 淪詐騙人頭警示帳戶

安全帽噴飛...台南機車騎士迎面撞破小黃車窗 疑遭噴出玻璃割頸慘死

怕存ETF？就選00878、0056、00713、0050、006208！ 小師傅：真正經歷空頭的商品

相關新聞

桃園機捷傳騷動！男裸上身搭車怒吼員警 乘客奔跑閃避

桃園機場捷運昨深夜傳出騷動，一名男子因上半身裸露搭車，桃捷警隊接獲通報到場協助，但男子見到員警前來，情緒激動不斷對員警咆...

影／三重老人酒後當街昏倒抽搐 幸好警方在旁守望即時救援

新北市三重區日前有1名65歲男子，深夜飲酒後突然在街上倒地抽搐，一度停止呼吸，幸好旁邊就有警察執行守望勤務，立刻施以心肺...

為泡湯野溪...新北夫妻3人受困復興湍流 一夜驚險救援

新北市55歲宋姓夫妻和林姓友人共3人昨天清晨開車，前往桃園市復興區三光里四稜溫泉附近的稜山登山，一早入山天氣晴朗無雨，3...

國3南下大溪爆12車4傷連環車禍 竟是砂石車這原因肇事

國道3號南向大溪路段昨天深夜由林姓司機駕駛半聯結砂石車，行經國3南下56.2公里大溪路段，砂石車斗匝門竟不明卡住無法關閉...

微胖男深夜光著上半身、挺肚腩搭捷運 營運方說話了

機場捷運昨天深夜傳突發狀況，一名年約40歲男子上半身打赤膊刷卡進站搭車，引站務人員與捷運警察關注，在員警詢問原因時，莫名...

高雄男誤認女友與人看「角頭」吃飛醋 上演2打1慘了

陳姓女子與王姓友人及其女友今天凌晨從高雄大遠百威秀影城看完電影「角頭」後，陳女的傅姓男友誤認陳和王單獨看電影，醋勁大發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。