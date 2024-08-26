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影／三重老人酒後當街昏倒抽搐 幸好警方在旁守望即時救援

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區日前有1名65歲男子，深夜飲酒後突然在街上倒地抽搐，一度停止呼吸，幸好旁邊就有警察執行守望勤務，立刻施以心肺復甦術並通報119，隨後由救護車送醫，救回一命。

當天男子和朋友在三重區正義北路附近，熬夜聚餐喝酒到凌晨4時許，他獨自走出餐廳到路邊準備叫車離去時，突然昏倒在路旁。三重派出所員警剛好在旁邊的KTV店前執行守望，立刻過去拍打呼喚查看詢問狀況。

男子勉強說出自己有高血壓，接著便全身抽搐、胸悶、急喘、咳嗽，逐漸失去意識，還一度失去呼吸，警員林俊凱馬上施予心肺復甦術，並通報119求助，救護車迅速趕抵接手急救，將人送到新北市立三重醫院，救回一命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市三重區日前有1名65歲男子，深夜飲酒後突然在街上倒地抽搐，一度停止呼吸，幸好旁邊就有警察執行守望勤務，立刻施以心肺復甦術並通報119，隨後由救護車送醫，救回一命。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區日前有1名65歲男子，深夜飲酒後突然在街上倒地抽搐，一度停止呼吸，幸好旁邊就有警察執行守望勤務，立刻施以心肺復甦術並通報119，隨後由救護車送醫，救回一命。記者林昭彰／翻攝

三重 救護車

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