警察親子日 大人小孩開心闖關歡度幸福時光
警察把大部分時間付出於維護社會治安，較少有時間陪伴家人及小孩，台南市警五分局在警分局4樓禮堂舉辦「小小警察親子日」活動，由交通組及警察大頭娃娃帶領著現場小朋友手拿「小型警用指揮棒」帶動跳揭開活動序幕，員警及眷屬約80人參加，場面相當熱鬧。
除了讓家中小朋友有機會瞭解警察爸爸、媽媽的工作環境及內容外，還精心安排深受大人與小孩喜愛的Happy姐姐聽警察故事、玩遊戲；警分局犯罪預防宣導團更是設下重重交通、婦幼、鑑識等關卡，讓小朋友跟著警察爸爸、媽媽闖關去、領玩具車及客製化黑糖椪餅。
活動會場位於4樓禮堂及5樓露台區，設置模擬道路的車道，由高雄佑昇交通工程公司熱情贊助繪製交通安全標誌、標線及號誌，這些工程於前些日子才施工完成，在「小小警察親子日」活動時，揭開「小型兒童賽車場」，寓教於樂方式提升兒童「行」的觀念。
台南市警五分局長洪宏榮表示，透過「小小警察親子日」活動安排，讓員警及親子間互動同樂，增進親子關係及家庭和樂，與家人共度愉快的一天，鎖住美好幸福時光，並感謝贊助活動廠商，南市警察之友會北區辦事處主任李曜嘉、邰欣建設董事長邱俊彬及舊來發餅舖的椪餅聯名合作，讓活動圓滿落幕。
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