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為泡湯野溪...新北夫妻3人受困復興湍流 一夜驚險救援
新北市55歲宋姓夫妻和林姓友人共3人昨天清晨開車，前往桃園市復興區三光里四稜溫泉附近的稜山登山，一早入山天氣晴朗無雨，3人在山區健行至傍晚返程途中，因山區午後雷陣雨溪水暴漲湍急，3人受困求助，桃園市消防局119獲報出動巴陵等消防搜救人員上山救援，至今天凌晨救援下山，3 人未受虛驚一場。
消防局第四大隊今天上午表示，宋姓夫妻與林姓友人（56歲）受困復興區稜山山區溪流，宋男報案時晚上6時，天色漸暗，搜救人員火速抵達現場，架設繩索橫渡對岸，拿救生衣給3 人，再成功橫渡湍龜溪流，3人救援至道路已是今天凌晨0時多，3人總算有驚無險開車返家。
第四大隊巴陵分隊呼籲，近日山區經常出現午後雷陣雨，建議民眾登山或水域活動，如果發現天空烏雲密佈、上游傳來隆隆聲響、溪水變色或水面忽然上升等現象，均屬溪水暴漲前兆，應立即撤離至高處，登山要注意路程往返時間，隨時注意天氣變化，安全登山或水域活動。
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