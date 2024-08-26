七旬獨居老太太在家中跌倒 警獲報趕赴救援
台南市76歲陳姓老婦人昨天下午獨自在家上廁所時不慎跌倒，無法自行起身，所幸手機剛好有帶在身邊，趕緊打電話向警方求助，博愛派出所警員到場後，確認老婦意識清楚，將老婦攙扶起來，並通報救護人員到場，還好她沒有外傷無大礙。
昨天下午3點多，博愛派出所接獲110轉報陳姓老婦人打電話報案求救，巡邏警員林暉原、許馨方不敢大意，立刻趕赴現場救援，到場進屋後發現老婦人跌倒在地爬不起來，無法自行起身。
76歲陳姓老婦說，她上廁所時不小心摔倒，動彈不得，但因她獨自居住在中西區開山路，沒有任何親屬同住在一起，只好向警察求助，還好她身體沒什麼大礙，並表示不需要就醫。
警員林暉原、許馨方確認老婦人意識清楚，身體無外傷後，將老婦攙扶起身，並通報119救護人員到場。事後老婦不斷感謝警方的幫忙，說如果沒有警察來協助，真的不知道怎麼辦才好，老婦她也很不好意思的說，只是跌倒卻讓這麼多人來幫忙，真的是很感恩。
台南市警二分局表示，民眾如有獨居親屬或年長家人獨留在家情況，除了要有備份鑰匙以防遭遇緊急狀況可即時救援外，更可以於住家客廳、廚房等頻繁活動處安裝監視器並搭配通話功能，透過遠端監控方式掌握家人居家安全。家中如有年長者，亦可在家規劃防滑措施、扶手、高低差處理及光線改善等無障礙空間，期前主動預防，避免意外發生。
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