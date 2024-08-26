出遊吵架雙墜溪谷 父死子生還

大溪分局。圖／報系資料照 桃園市復興區東眼山區前天發生人倫悲劇。新北市卅二歲楊姓男子長期照顧疑有失智症老父，前天騎機車載老父前往東眼山出遊，途中父子疑似發生口角、拉扯，雙雙跌落一旁二百公尺深的溪谷，楊父不幸溺水，楊男爬上道路求助；消防人員接獲民眾報案，雖趕往救起楊父緊急送醫，仍宣告不治。警方懷疑楊男涉嫌殺害父親，偵詢後將楊男依殺人罪嫌偵辦，檢方指示擇期解剖，查明死因。

桃園大溪警方、桃園市消防局調查，楊男和父親家住新北市三峽區，七十三歲的楊父疑有失智症、慢性病，長期由楊男照顧。前天楊男騎機車載父親至桃園東眼山出遊，途中父子爆發口角後發生拉扯，過程中雙雙掉落一旁二百公尺溪谷，楊父掉落溪流後因不諳水性溺水，楊男則爬上山路求助。

有路過民眾目擊楊男父子拉扯掉落山谷，立即打一一九求救，救護人員趕到，利用繩索及背板至溪谷救起楊父，發現已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍告不治。

楊男被警方帶回偵詢時精神不佳，也未詳細透露父子二人為何爭吵；由於涉及長期照顧問題，警方正調查是否還有其他因素導致這起死亡事故，經報請檢察官指揮，先依殺人罪嫌移送桃園地署偵辦，檢方指示擇期解剖，釐清楊父是生前落水或還有其他原因。