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匯款App幾分鐘就入帳 印尼移工愛用

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

移工使用換匯App匯款，沒想到竟是非法地下匯兌。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
移工使用換匯App匯款，沒想到竟是非法地下匯兌。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
「閃電結匯」Ａｐｐ在國內廣受印尼移工好評，主要是業者先使用銀行貸款額度匯款，事後再合法申報結匯，不受到銀行營業與否影響；移工證稱繳款完幾分鐘就可入帳，連假日、下班時間都可匯款，沒想到竟是非法地下匯兌。

包括跨國人力仲介的私立就業服務機構，若要經營「外籍移工國外小額匯兌業務」，須經金管會許可；中央銀行也規定，私立就業服務機構委託銀行業辦理外籍移工在台薪資結匯，應檢附申報書、勞動部私立就業服務機構許可證、移工結匯委託書、薪資結匯清單，供銀行進行反洗錢或黑名單審核，不得逕行結匯。

「閃電結匯」Ａｐｐ母公司同合順，涉繞過上述種種規定，以銀行貸款方式代墊移工們匯款，遇到假日銀行甚至可依照先前經驗，提前撥貸平均額度七成、約三至五百萬元額度到同合順的印尼銀行帳戶保持水位，以應移工們假日換匯需求，再從同合順的當地帳戶直接匯款到移工當地帳戶，做到假日、下班匯款不間斷。

實際上銀行周五提前動撥款項時，均未看到任何移工申請結匯相關資料，所有資料都要等周一上班，才由「閃電結匯」系統將超商業者匯入銀行的代收款項，連同結匯清單打包整批上傳給銀行辦理結匯手續，形成外匯管理上的漏洞。

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