App專攻移工 3年地下匯兌146億

「閃電結匯」Ａｐｐ。圖／擷自網路 國內印尼移工常使用即時換匯的「閃電結匯」Ａｐｐ，母公司同合順企業涉嫌未經主管機關許可，與不知情銀行業者簽訂授信合約，以事後合法申報結匯，掩護事前非法經營地下匯兌，不到三年經手一四六億餘元。新北地檢署依違反銀行法等罪，起訴同合順及實際負責人兼總經理沈姓男子、經理鄭姓男子。

據了解，「閃電結匯」Ａｐｐ在Google Play和蘋果App Store上均有上架，Google Play下載超過十萬次，App Store評價達四點三顆星，廣為印尼移工使用，將在台薪資即時換匯到印尼當地銀行，包括印尼人民銀行（ＢＲＩ）、印尼國家銀行（ＢＮＩ）、Mayapada銀行均配合匯兌。

起訴指出，「閃電結匯」Ａｐｐ和母公司同合順，涉嫌未經金管會許可及違反中央銀行相關外匯規定，非法經營外籍移工小額匯兌業務，委由某軟體公司開發出英文名「Remit Kilat」的閃電結匯Ａｐｐ，再與不知情的某商銀簽訂授信合約，提供一年五千萬貸款額度，每逢周休二日前還可提前撥款三到五百萬元，以保持印尼端銀行資金水位。

使用「閃電結匯」外籍移工，只要在Ａｐｐ上輸入匯兌金額，程式即自行依內建匯率換算為印尼盧比，再透過不知情第三方支付業者生成超商繳費條碼，供移工至超商繳費，就可快速將款項匯入移工指定的印尼當地銀行帳戶。每筆匯兌同合順收取一八○元手續費，實際利潤五十一元。

檢調查出，同合順透過程式後台收到第三方支付的付款完成通知，在未收到移工實際薪資結匯文件前便違法換匯，待上班日才將結匯清單交銀行辦理結匯，等於以事後合法申報結匯程序，掩護事前非法經營外籍移工薪資地下匯兌，規避銀行方實質審核。調查「閃電結匯」Ａｐｐ二○二○年十二月至二○二三年十月，不到三年即經手一四六億六九一八萬餘元匯兌。