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基隆宮廟辦普度 燃燒法船出現「觀音像」…信眾嘖嘖稱奇

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市北聖宮舉辦普度祭祀科儀，今將信眾樂捐的供品，分送學校、社區中需要幫助的弱勢家庭。北聖宮月初火化普度的法船時，信徒拍到火焰形成觀音像，照片近期在信眾中流傳，不少人覺得神奇。

北聖宮表示，農曆7月俗稱鬼月，又稱為慈悲月，很多宮廟在這個月分會辦普度活動，祭祀「好兄弟」。祭拜後的供品，有人會帶回家吃平安，也有人分享平安。北聖宮供奉的媽祖又稱為「報關媽」，每年普度祭祀吸引不少信眾參加，今年首次加入法船祈求平安。

今年8月4日（農曆7月1日）普度活動結束後，廟方將法船送到基隆八斗子火化。裝滿蓮花財寶的法船，在焚燒過程中，火焰出現觀音像，讓姓眾嘖嘖稱奇，照片迅速流傳開來。

海軍水下作業大隊2020年引爆新北市貢寮區卯澳灣海底的13顆未爆彈，在海面形成衝天浪花，場面驚人。當地里民游春林錄下的畫面，發現浪花很像當地居民信仰的觀音顯像，也讓不少人看了嘖嘖稱奇。

北聖慈善協會理事長鄭秀卿表示，往年普度供品都讓信眾自行帶回吃平安，但在得知不少學校和社區，都有需要幫助的弱勢家庭，所以開放信眾自主樂捐，將供品分享給需要的家庭。

北聖宮今天分送供品，在簡單的參香拜拜後，致贈感謝狀給捐贈供品的單位，並將白米61箱 （總重1220公斤）及其他物資共144份，由北聖宮志工搬運上車，送到受贈者家中。

北聖宮主委江永華說，感謝學校和東光派出所協助，提供需要幫助的家庭相關訊息，才能將貢品一一送到弱勢家庭的手中長期和北聖宮合作的德和國小校長賴鴻吳說，相當感謝北聖宮的熱心，讓弱勢家庭感覺到社會的溫暖。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

基隆北聖宮舉辦普度活動，廟方今天致贈感謝狀給捐贈供品單位，並將供品分送弱勢家庭。圖／北聖宮提供
基隆北聖宮舉辦普度活動，廟方今天致贈感謝狀給捐贈供品單位，並將供品分送弱勢家庭。圖／北聖宮提供
基隆北聖宮舉辦普度活動，信眾拍攝焚燒「法船」時，出現如觀音像的火光。圖／北聖宮提供
基隆北聖宮舉辦普度活動，信眾拍攝焚燒「法船」時，出現如觀音像的火光。圖／北聖宮提供
基隆北聖宮舉辦普度活動，廟方今天致贈感謝狀給捐贈供品單位，並將供品分送弱勢家庭。圖／北聖宮提供
基隆北聖宮舉辦普度活動，廟方今天致贈感謝狀給捐贈供品單位，並將供品分送弱勢家庭。圖／北聖宮提供

供品 弱勢家庭 普度

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