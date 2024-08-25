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屋內堆放回收物起火 南市消防及時救出一家3口

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新營區今下午傳出民宅火警，消防隊員及時救出一家三口，同時發現屋內堆滿回收物，由於六甲區某農具行本月13日火警釀成5死慘劇，屋內也堆滿大批雜物，消防局再度呼籲民眾應落實清理屋內物品，更要加裝住宅用火災警報器，避免憾事發生。

新營區裕民路今下午4點15分傳出火警，現場為老舊出租公寓3樓後方神明廳竄出火勢。消防局119勤務中心獲報鄰居通報，緊急調派新營等5消防分隊共12車30人馳援搶救，火勢5分鐘許撲滅，並成功救出承租戶一家3口，幸無人受傷，起火原因將深入釐清。

而消防人員進入救災時，該住戶門口及屋內囤積大量雜物及資源回收物阻礙搶救及逃生，幸搶救及時未引燃雜物擴大燃燒。

消防局說，經統計，許多住宅火災皆由屋內堆積雜物引發，尤其是紙類、塑膠、木材等易燃物品，一旦接觸到火源，如電線短路、烹飪不慎或香菸未熄，火勢便可能蔓延。

消防局指出，該戶為出租住宅，依據南市火災預防自治條例第五條規定，新增公告「出租住宅場所」為經主管機關公告指定場所，應設置住宅用火災警報器，住宅管理權人若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，可處6000元以上、3萬元以下罰鍰。

而南市租賃一般住宅場所、租賃學生套房雅房等租屋，若發現房東未裝「住宅用火災警報器」可要求房東設置，若房東不理會，可向消防局或逕向轄區消防分隊反應，將派員前往稽查、處置。

台南新營下午民宅起火，現場一度竄出大量火舌，令人怵目驚心。記者謝進盛／翻攝
台南新營下午民宅起火，現場一度竄出大量火舌，令人怵目驚心。記者謝進盛／翻攝
消防隊員屋內屋內堆放大量雜物，幸及時救出屋內一家三口。記者謝進盛／翻攝
消防隊員屋內屋內堆放大量雜物，幸及時救出屋內一家三口。記者謝進盛／翻攝

火災 警報

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