爬牆闖天母別墅！慣竊盜勞力士、金飾「得手約40萬」 6天後落網

何姓慣竊今年7月間涉爬牆闖入台北市天母地區一處獨棟別墅，敲破後門玻璃進屋，偷走勞力士手表和黃金飾品等物，得手約40萬元，屋主回家發現遭竊報案，士林警方6天後拘提慣竊到案，依加重竊盜罪嫌送辦。

士林警方指出，7月12日上午，何姓慣竊趁屋主不在家爬牆進屋，涉持敲破後門玻璃進屋，直接搜刮財物，偷走約35萬元的勞力士手表和5千元黃金飾品及現金不等，屋主下午回家發現遭闖空門，立即報案。

天母派出所調閱監視器影像比對，發現何姓慣竊在別墅外牆行跡可以，甚至直接爬牆翻進別墅，犯嫌重大，7月18日持拘票拘提到案，並查扣其家中尚未銷贓的勞力士，全案依加重竊盜罪移送法辦。

士林警分局呼籲，民眾如在家存放現金或貴重物品，建議可加裝保全設備，並定時檢查門窗是否上鎖，降低被竊風險，如遇可疑人、事、務請撥打110報警，共同維護居家安全。