聽新聞
test
0:00 / 0:00
爬牆闖天母別墅！慣竊盜勞力士、金飾「得手約40萬」 6天後落網
何姓慣竊今年7月間涉爬牆闖入台北市天母地區一處獨棟別墅，敲破後門玻璃進屋，偷走勞力士手表和黃金飾品等物，得手約40萬元，屋主回家發現遭竊報案，士林警方6天後拘提慣竊到案，依加重竊盜罪嫌送辦。
士林警方指出，7月12日上午，何姓慣竊趁屋主不在家爬牆進屋，涉持敲破後門玻璃進屋，直接搜刮財物，偷走約35萬元的勞力士手表和5千元黃金飾品及現金不等，屋主下午回家發現遭闖空門，立即報案。
天母派出所調閱監視器影像比對，發現何姓慣竊在別墅外牆行跡可以，甚至直接爬牆翻進別墅，犯嫌重大，7月18日持拘票拘提到案，並查扣其家中尚未銷贓的勞力士，全案依加重竊盜罪移送法辦。
士林警分局呼籲，民眾如在家存放現金或貴重物品，建議可加裝保全設備，並定時檢查門窗是否上鎖，降低被竊風險，如遇可疑人、事、務請撥打110報警，共同維護居家安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言