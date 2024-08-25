快訊

勞保費率要調了！千萬勞工明年負擔增 平均每年加「這麼多」

白營掀茶壺風暴？蔡壁如叫陣「戰狼」拚2026 陳智菡酸不得參與黨務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爬牆闖天母別墅！慣竊盜勞力士、金飾「得手約40萬」 6天後落網

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

何姓慣竊今年7月間涉爬牆闖入台北市天母地區一處獨棟別墅，敲破後門玻璃進屋，偷走勞力士手表和黃金飾品等物，得手約40萬元，屋主回家發現遭竊報案，士林警方6天後拘提慣竊到案，依加重竊盜罪嫌送辦。

士林警方指出，7月12日上午，何姓慣竊趁屋主不在家爬牆進屋，涉持敲破後門玻璃進屋，直接搜刮財物，偷走約35萬元的勞力士手表和5千元黃金飾品及現金不等，屋主下午回家發現遭闖空門，立即報案。

天母派出所調閱監視器影像比對，發現何姓慣竊在別墅外牆行跡可以，甚至直接爬牆翻進別墅，犯嫌重大，7月18日持拘票拘提到案，並查扣其家中尚未銷贓的勞力士，全案依加重竊盜罪移送法辦。

士林警分局呼籲，民眾如在家存放現金或貴重物品，建議可加裝保全設備，並定時檢查門窗是否上鎖，降低被竊風險，如遇可疑人、事、務請撥打110報警，共同維護居家安全。

何姓慣竊遭警方拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
何姓慣竊遭警方拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
何姓慣竊涉爬牆闖空門偷走勞力士、金飾，得手約40萬元。記者蕭雅娟／翻攝
何姓慣竊涉爬牆闖空門偷走勞力士、金飾，得手約40萬元。記者蕭雅娟／翻攝
何姓慣竊涉爬牆闖空門偷走勞力士。記者蕭雅娟／翻攝
何姓慣竊涉爬牆闖空門偷走勞力士。記者蕭雅娟／翻攝

勞力士 監視器 竊盜 黃金

延伸閱讀

桃園龍潭別墅大火他們用這方法阻濃煙 一家6人逃生獲救

法國南部猶太會堂遭人縱火引發爆炸 犯嫌落網

詐騙女清潔工210萬...詐團不死心 車手落網全台騙得2千萬

嘉義縣毒品犯脫逃5天 沿途換交工具製造斷點今在彰化落網

相關新聞

高雄三角窗素食店陷火海…疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍 波及1店、8攤、8車

高雄市三民區一家三角窗素食店今天下午近2時許突發生火警，並傳出爆炸聲，因店面有鐵皮搭建，瞬間陷入火海，並波及８間攤位、1...

桃園東眼山父子拉扯跌落溪谷 失智症父不幸亡…警朝殺人罪嫌偵辦

桃園市復興區東眼山區昨天發生人倫悲劇，新北市40歲楊姓男子長期照顧疑有失智症老父，他騎機車載老父前往東眼山出遊，途中父子...

爬牆闖天母別墅！慣竊盜勞力士、金飾「得手約40萬」 6天後落網

何姓慣竊今年7月間涉爬牆闖入台北市天母地區一處獨棟別墅，敲破後門玻璃進屋，偷走勞力士手表和黃金飾品等物，得手約40萬元，...

疑違規闖紅燈左轉…機車雙載撞對向闖紅燈外送機車 釀1死2傷

55歲李姓男子昨晚騎機車載53歲洪姓妻子，行經新北市中和區莒光路疑違規闖紅燈左轉，與對向同樣疑闖紅燈的李姓外送員機車發生...

屋內堆放回收物起火 南市消防及時救出一家3口

台南市新營區今下午傳出民宅火警，消防隊員及時救出一家三口，同時發現屋內堆滿回收物，由於六甲區某農具行本月13日火警釀成5...

影／連續小額加油引衝突… 7旬翁報警控對方「鴨霸」打人 馬上又不告了

新北市三重區1名72歲老翁，日前深夜連續騎機車到加油站，每次只加油不到20元，加油工認為認為故意找碴，雙方爆發肢體衝突；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。