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影／連續小額加油引衝突… 7旬翁報警控對方「鴨霸」打人 馬上又不告了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名72歲老翁，日前深夜連續騎機車到加油站，每次只加油不到20元，加油工認為認為故意找碴，雙方爆發肢體衝突；老翁報警指控加油工「鴨霸」動粗打人、損毀機車，但提告後隨即又說：不告了！

警方13日凌晨3時許獲報三重區仁美街的加油站發生糾紛，員警趕抵時，老翁氣呼呼指控加油站員工「太鴨霸」，連番說「我機車沒油，一定要加油啊！但是他嫌我加太少，打人又打壞機車儀表板。」

33歲加油站員工則說，老翁間隔不到1小時，連續到加油站，每次只加油不到20元就喊停，質疑他存心找麻煩，因此發生衝突。老翁當場表示要對加油站員工提告，員警請雙方到派出所做筆錄，稍後老翁又說已經和對方和解，互不追究責任。

三重區1名72歲老翁（左），深夜連續騎機車到加油站，每次只加油不到20元，加油工認為他根本故意找碴，雙方爆發肢體衝突。老翁報警指控加油工「鴨霸」動粗打人、損毀機車，提告之後隨即又和對方和解，不告了！記者林昭彰／翻攝
三重區1名72歲老翁（左），深夜連續騎機車到加油站，每次只加油不到20元，加油工認為他根本故意找碴，雙方爆發肢體衝突。老翁報警指控加油工「鴨霸」動粗打人、損毀機車，提告之後隨即又和對方和解，不告了！記者林昭彰／翻攝

三重 加油站 提告

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