桃園東眼山父子拉扯跌落溪谷 失智症父不幸亡…警朝殺人罪嫌偵辦

桃園市復興區東眼山區昨天發生人倫悲劇，新北市40歲楊姓男子長期照顧疑有失智症老父，他騎機車載老父前往東眼山出遊，途中父子疑似發生口角、拉扯，雙雙跌落一旁200公尺深的溪谷，楊父不幸溺水OHCA、楊男爬上道路求救，消防人員接獲報案搶救楊父緊急送醫，仍宣告不治，警方懷疑楊男涉嫌殺害父親，偵訊後將楊男依殺人罪嫌偵辦，檢警擇期解剖查明死因。

大溪警方、桃園消防局今天調查，家住新北市三峽的楊姓男子，長期照顧疑有失智症、慢性病的70歲父親，十分辛苦，楊男騎車搭載楊父至東眼出出遊途中，父子爆發口角，之後拉扯過程，雙雙掉落一旁200公尺溪谷，楊父掉落溪流溺水，楊男爬上山路求助。

路過民眾目擊父子2人拉扯掉落山谷，立即打119消防局求救，救護人員利用繩索及背板至溪谷救援發現楊父OHCA，緊急送醫搶救仍告不治。

楊男偵訊時精神不佳，由於父子涉及長照顧護因素，是否還有其他因素，警方報請檢察官偵辦，檢警將擇期解剖，針對楊父溺斃死因進一步釐清生前抑或生後落水，先依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。