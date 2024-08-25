疑違規闖紅燈左轉…機車雙載撞對向闖紅燈外送機車 釀1死2傷

55歲李姓男子昨晚騎機車載53歲洪姓妻子，行經新北市中和區莒光路疑違規闖紅燈左轉，與對向同樣疑闖紅燈的李姓外送員機車發生碰撞，3人均倒地受傷送醫，其中李男搶救12小時後傷重不治。肇事原因和車禍肇責歸屬仍待警方調查。

據調查，李男昨晚8時許騎機車載洪姓妻子準備返家，沿莒光路行駛至民享街86巷欲左轉時，當時燈號已亮紅燈，李男疑似搶快闖越左轉。

此時對向由38歲李男子騎乘的外送機車，沿莒光路往中山路方向直行，行經同一巷口時疑似也闖紅燈，2輛機車當場在路口發生碰撞，3人均倒地。

救護人員到場，李男四肢及頭部擦挫傷、意識模糊，洪女也四肢及頭部擦挫傷，李男則手腳多處擦挫傷，3人被送醫後李男因傷勢嚴重，急救至上午宣告不治。警方初步調查，2名騎士均無酒駕，研判均闖紅燈才肇禍，確切原因及肇責歸屬仍待調查釐清，警方也將依道路交通管理處罰條例開罰違規。

救護人員到場將3名傷者送醫。記者黃子騰／翻攝