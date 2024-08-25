快訊

雙北老屋換居成效差？ 新北擬設保留戶、意向調查機制

美國大選鹿死誰手？預測專家曝賀錦麗目前勝算達54%、指川普犯2錯誤

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑違規闖紅燈左轉…機車雙載撞對向闖紅燈外送機車 釀1死2傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

55歲李姓男子昨晚騎機車載53歲洪姓妻子，行經新北市中和區莒光路疑違規闖紅燈左轉，與對向同樣疑闖紅燈的李姓外送員機車發生碰撞，3人均倒地受傷送醫，其中李男搶救12小時後傷重不治。肇事原因和車禍肇責歸屬仍待警方調查。

據調查，李男昨晚8時許騎機車載洪姓妻子準備返家，沿莒光路行駛至民享街86巷欲左轉時，當時燈號已亮紅燈，李男疑似搶快闖越左轉。

此時對向由38歲李男子騎乘的外送機車，沿莒光路往中山路方向直行，行經同一巷口時疑似也闖紅燈，2輛機車當場在路口發生碰撞，3人均倒地。

救護人員到場，李男四肢及頭部擦挫傷、意識模糊，洪女也四肢及頭部擦挫傷，李男則手腳多處擦挫傷，3人被送醫後李男因傷勢嚴重，急救至上午宣告不治。警方初步調查，2名騎士均無酒駕，研判均闖紅燈才肇禍，確切原因及肇責歸屬仍待調查釐清，警方也將依道路交通管理處罰條例開罰違規。

救護人員到場將3名傷者送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將3名傷者送醫。記者黃子騰／翻攝

外送機車車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
外送機車車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝

中和 外送員 車禍

延伸閱讀

行人闖紅燈想看「證據」才簽罰單 竟被警依社維法移送法辦

多元化計程車板橋闖紅燈迴轉 電動滑板車遭撞壓輪下全被罰

台中大里奪命車禍...議員怒批：會勘2次沒改 市府說話了

影／往竹科慈雲路驚見3歲童闖紅燈騎車甩尾 網友驚呼家長呢？

相關新聞

高雄三角窗素食店陷火海…疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍 波及1店、8攤、8車

高雄市三民區一家三角窗素食店今天下午近2時許突發生火警，並傳出爆炸聲，因店面有鐵皮搭建，瞬間陷入火海，並波及８間攤位、1...

高雄市三角窗麵店起火 火團黑煙竄燒畫面驚人幸無人傷

高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗麵店，今天下午1時57分許突然發生火警，消防局出動9車18人前往搶救，由於店面是...

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

花蓮馬姓一家三口上個月颱風天外出買東西，卻遭公寓頂樓掉落的違建圍牆砸中，妻死兒命危，馬男也受輕傷。經過半個月救治後，7歲...

北市公車跟7旬婦搶道？機車後照鏡遭撞...險些人車捲入車底

林姓婦人昨天騎車行經北市萬華區萬大路，在外側車道行駛時，內側左後方的公車不慎擦撞到她的後照鏡，林婦重心不穩人車倒地，所幸...

高雄托嬰中心遭爆「曝曬幼童」違法超收 社會局開鍘了

高雄左營區一所托嬰中心遭離職幼教老師爆料疑似違法超收孩童，還讓孩童在太陽下曝曬，許多人「熱到哭、發疹子」，園方甚至欺騙家...

桃園東眼山父子拉扯跌落溪谷 失智症父不幸亡…警朝殺人罪嫌偵辦

桃園市復興區東眼山區昨天發生人倫悲劇，新北市40歲楊姓男子長期照顧疑有失智症老父，他騎機車載老父前往東眼山出遊，途中父子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。